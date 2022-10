Decreto aiuti quater 2022: quando arriva e cosa prevede

- Adv -

Bonus, aiuti per a famiglie e pensionati a basso reddito contro il caro-bollette, proroga dello “sconto” su benzina e diesel: ecco cosa prevede la discussione sul nuovo decreto aiuti quater, il quarto provvedimento in questo 2022 per far fronte al caro energia e alla super-inflazione. A poche settimane dall’insediamento del nuovo governo Meloni, l’esecutivo uscente guidato da Mario Draghi sta pensando alle ulteriori misure per far fronte alla delicata situazione economica. Vediamo allora le ipotesi su quando arriva il decreto aiuti quater e sugli interventi messi in ponte.

Un nuovo bonus per le famiglie a basso reddito: cosa prevede il nuovo decreto quater

Una delle misure più attese è la proroga dei bonus per i lavoratori dipendenti, i pensionati, i liberi professionisti e i cococo a medio-basso reddito. Dopo il contributo da 200 euro e il bonus da 150 euro per il mese di novembre 2022 (decreto aiuti ter), è molto probabile che il decreto aiuti quater preveda il pagamento di un nuovo sostegno economico a dicembre. Lo dicono le ultime indiscrezioni. Il decreto aiuti ter ha abbassato l’una tantum a 150 euro, riducendo il tetto di reddito a 20.000 euro (per i 200 euro era fino a 35.000 euro). Ancora non è chiaro quali saranno i limiti di reddito e la cifra del nuovo sostegno economico.

Il bonus bollette e lo sconto sulle accise

Con l’arrivo del decreto aiuti quater saranno prorogate anche le misure a sostegno delle imprese per le bollette energetiche: tra le ipotesi di lavoro la rateizzazione del pagamento o l’aumento del credito di imposta per specifiche categorie di aziende, includendo questa volta anche il mondo della ristorazione. Inoltre il 31 ottobre scade lo sconto delle accise su benzina e diesel pari a circa 30 centesimi al litro: l’esecutivo Draghi potrà rinnovare questa misura con un decreto quater o decidere una proroga per due settimane con un semplice provvedimento amministrativo.

Quando arriva il decreto aiuti quater: novembre 2022?

Per capire cosa prevede il decreto aiuti quater saranno essenziali anche i tempi del nuovo governo: l’esecutivo uscente di Mario Draghi inizierà a scrivere le misure, ma con tutta probabilità il testimone passerà poi alla squadra di Giorgia Meloni. Per questo sono in corso contatti tra il vecchio e il nuovo governo. La prima seduta del nuovo Parlamento è fissata il 13 ottobre 2022 (ore 10 per la Camera dei deputati, ore 10.30 per il Senato) e il nuovo governo conta di insediarsi entro fine mese, se le operazioni per eleggere i presidenti delle due Camere saranno celeri. Con questi tempi il nuovo decreto aiuti quater sarà materia dell’esecutivo Meloni e arriverà in Consiglio dei ministri tra fine ottobre e inizio novembre, con la successiva pubblicazione sul pdf della Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore.