Dove si può viaggiare nonostante il Covid: l’allegato 20 al Dpcm 24 ottobre

Uscire dai confini nazionali, di questi tempi, è fortemente sconsigliato prima ancora che estremamente complesso. Lo stesso Ministero degli esteri raccomanda di evitare i viaggi all’estero. L’ultimo decreto per la gestione dell’emergenza coronavirus, il Dpcm 24 ottobre, ha aggiornato ulteriormente la normativa sui viaggi all’estero, ai quali è dedicato l’intero allegato 20: dove si può viaggiare nonostante il Covid? Ecco le eccezioni ammesse.

Covid: dove si può viaggiare?

Non ci sono regole univoche per tutti. Persino il turismo – potrà sembrare strano – in certi casi è ammesso. In generale però la linea è quella di consentire solo i viaggi di lavoro o motivati da assoluta urgenza, salute, studio, rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

C’è poi un’altra questione che va tenuta bene a mente. Il fatto che la normativa italiana consenta di uscire dai confini nazionali per andare in un certo paese non significa necessariamente che quel paese permetta l’ingresso ai cittadini italiani. In molti casi gli Stati o anche le singole regioni possono prevedere limitazioni specifiche per chi arriva dall’Italia. Per questo è sempre necessario verificare sul sito della Farnesina Viaggiaresicuri.it che ha anche predisposto un questionario guidato.

Ci sono poi regole diverse anche per il rientro. Tra i paesi dove si può viaggiare nonostante il Covid, l’allegato 20 distingue anche tra quelli che non necessitano di particolare misure di prevenzione e quelli invece per i quali è obbligatorio il tampone e la quarantena al rientro.

L’allegato 20 al Dpcm 24 ottobre

Bisogna partire dall’elenco riportato all’allegato 20 del Dpcm 24 ottobre per sapere dove si può viaggiare durante l’emergenza Covid. L’elenco suddivide tutti i paesi del mondo in gruppi, individuati con le lettere dalla A alla F, in base al rischio epidemiologico del paese stesso, dell’appartenenza o meno all’Unione europea e di altri fattori. Il primo passo, dunque, è individuare in quale elenco si trova il paese nel quale si ha intenzione di recarsi.

Il Dpcm 24 ottobre 2020, che regola gli spostamenti da e per l’estero fino al 24 novembre 2020, non prevede restrizioni di alcun tipo per gli spostamenti dall’Italia verso i Paesi degli elenchi A, B e C. Verso questi paesi è in teoria possibile recarsi anche per motivi di turismo, anche se la Farnesina sconsiglia tutti i viaggi all’estero, a maggior ragione quelli non urgenti.

Al rientro dai paesi dell’elenco B è però necessario compilare un’autodichiarazione.

Chi rientra dai paesi dell’elenco C deve sottoporsi a tampone o nelle 72 ore precedenti la partenza o entro 48 ore dall’arrivo.

Sono consentiti gli spostamenti senza necessità di motivazione anche verso i paesi dell’elenco D. Al rientro in Italia, però, è obbligatorio sottoporsi a “isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria”, in pratica a quarantena per 14 giorni.

L’allegato 20 del Dpcm 24 ottobre inserisce poi nell’elenco E tutti i paesi del mondo per i quali non è prevista una normativa specifica. In questo caso non sono consentiti spostamenti per turismo, ma solo quelli giustificati da lavoro, studio, urgenze o salute. Anche in questo caso c’è la quarantena obbligatoria al rientro e si dovrà essere in grado di dimostrare, con tanto di documentazione, l’effettiva urgenza del viaggio.

Infine, dell’elenco F fanno parte quei paesi dai quali è vietato l’ingresso in Italia, salvo alcune eccezioni. Anche chi rientra tra le eccezioni dovrà comunque sottoporsi a quarantena e tampone obbligatorio quando farà ritorno in Italia. Non è consentito raggiungere questi paesi per motivi di turismo.

Allegato 20 al Dpcm 24 ottobre: i paesi dove si può viaggiare

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

Elenco B

Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Fær

Øer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda,

Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse

Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda,

Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen),

Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

Elenco C

Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione,

Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente

europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del

continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel

continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord

(inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi

britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori

del continente europeo).

Elenco D

Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania,

Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro

elenco

Elenco F

A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia

Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman,

Panama, Peru’, Repubblica dominicana

A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro

A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia

L’allegato 20 al Dpcm 24 ottobre è pubblicato in Gazzetta ufficiale a questo link.