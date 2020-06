Le nuove agevolazioni per le ristrutturazioni spiegate in 4 punti: a chi spetta il bonus verde, come funziona e per cosa si può richiedere

Né il decreto attuativo, né il vademecum dell’Agenzia delle Entrate: a chiarire una volta per tutte come funziona e cosa rientra nel super ecobonus del 110 per cento sarà anche il Parlamento, quando convertirà in legge il decreto rilancio e l’articolo 119, quello dedicato alle ristrutturazioni di casa tra il 2020 e il 2021. Ci sono infatti dei punti critici del testo pubblicato in Gazzetta ufficiale, che ne limitano molto l’applicazione e su cui sono stati presentati degli emendamenti.

Secondo la versione stilata del governo, e ora all’esame delle Camere, l’ecobonus al 110 per cento prevede un meccanismo di cessione del credito d’imposta che nei fatti permetterà di fare una ristrutturazione gratis, ma cosa rientra in queste agevolazioni? Solo lavori piuttosto corposi e onerosi, quelli legati all’efficienza energetica e il sismabonus per l’adeguamento antisismico: si va dai pannelli solari, alla caldaia, ma con dei requisiti stringenti. Esclusi invece gli infissi delle finestre, per i quali rimane la vecchia detrazione, e la sostituzione dei condizionatori.

Ecobonus 2020 – 2021 a chi spetta: anche per la ristrutturazione delle seconde case

L’ecobonus al 110 per cento può essere richiesto per i lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 nell’abitazione principale (all’interno di un condominio o in una villetta autonoma) oppure per le seconde case.

Quest’ultimo punto è al centro del dibattito in parlamento: secondo il testo del decreto rilancio l’agevolazione vale solo per le seconde case che fanno parte di condomini, ma sono stati presentati emendamenti per estendere il super bonus anche alle villette unifamiliari usate per le vacanze, escludendo comunque gli edifici di lusso (abitazioni signorili, ville e castelli).

Come funziona l’ecobonus al 110 per cento: la cessione del credito d’imposta

Ci sono due modi per godere del super ecobonus, che funziona con il meccanismo del credito di imposta, cedibile. È possibile chiedere uno sconto immediato ai fornitori dei servizi, azzerando la fattura. A loro passerà il tax credit e potranno a loro volta cederlo ad altri, come anche alle banche. In alternativa, secondo l’articolo 119 del decreto rilancio, la detrazione del 110% del super ecobonus potrà essere recuperata nella dichiarazione dei redditi, spalmata in 5 anni, con rate dello stesso importo.

Un’agevolazione del genere non si era mai vista. In pratica consentirà non solo di fare lavori gratis, ma di avere indietro un 10% in più di quanto sborsato: ad esempio se si spenderanno 10.000 euro, per l’ecobonus al 110 per cento si avrà diritto a uno sconto fiscale di 11.000 euro. Resta però da capire quali aziende aderiranno al bonus e saranno disponibili ad accollarsi lo sconto per poi scaricarlo dalle tasse.

Sì alla caldaia e ai pannelli, no agli infissi: cosa rientra nell’ecobonus 2020, i requisiti

Il decreto rilancio individua gli interventi per cui scatta questo credito di imposta. In particolare si può richiedere l’ecobonus al 110 per cento per:

l’isolamento termico della parte esterna dell’edificio (il “capotto termico”). Le superfici interessate dai lavori devono essere più del 25% del totale, per una spesa massima di 60 mila euro a unità abitativa. Quindi se ci si trova in un condominio questa cifra va moltiplicata per il numero di appartamenti (i limiti di spesa saranno definiti dal decreto attuativo); sostituzione della caldaia centralizzata in un condominio con un impianto che sia almeno di classe A, a pompa di calore e sistemi ibridi e geotermici, anche abbinati all’installazione di pannelli fotovoltaici. Il tetto massimo di spesa è di 30 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative; sostituzione della caldaia in abitazioni unifamiliari con un impianto di classe A o superiore, a pompa di calore e sistemi ibridi e geotermici, anche insieme all’installazione di pannelli fotovoltaici. La spesa massima detraibile è 30 mila euro.

Il requisito essenziale per richiedere l’ecobonus al 110 per cento è che questi lavori dovranno migliorare la classificazione energetica dell’edificio di almeno 2 classi. Inoltre solo si effettua uno dei questi 3 interventi, nell’ecobonus al 110 per cento rientra anche un’altra serie di lavori, in particolare:

pannelli fotovoltaici per un massimo di 48 mila euro (max 2.400 euro per ogni kW di potenza) l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

Infine l’ecobonus al 110 per cento è esteso agli interventi previsti dal precedente sismabonus, per lavori di adeguamento antisismico.

Come richiedere l’ecobonus del 110 per cento e quando esce il decreto attuativo

A fare chiarezza sulle modalità operative, ad esempio su come richiedere l’ecobonus del 100 per cento sotto forma di sconto immediato in fattura o di cessione del credito, saranno due diversi step: a breve è previsto un provvedimento dell’Agenzie delle Entrate, mentre per il decreto attuativo del Mise (Ministero dello Sviluppo economico) bisognerà aspettare la conversione in legge del decreto rilancio. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, dovrà arrivare il decreto attuativo, quindi i tempi sono piuttosto lunghi, si può arrivare fino ad agosto.

Intanto in questo approfondimento il link al testo completo decreto rilancio 2020, con l’articolo 119 che riguarda in particolare l’ecobonus al 110 per cento.