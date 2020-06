Bonus infissi e finestre 2020, i requisiti per la detrazione al 110 per cento

Un bello sconto in fattura, ma non per tutti. Il bonus infissi 2020 può lievitare dal 50 fino al 110 per cento del costo della sostituzione delle finestre, grazie alla detrazione fiscale introdotta dall’ecobonus del decreto rilancio, attenzione però ai requisiti: no ai piccoli lavori, sì alle grandi ristrutturazioni di casa o del condominio. È questa in sintesi la regola di base per capire a quale agevolazione si ha diritto, se al “vecchio” bonus al 50% oppure al nuovo che in pratica azzera la spesa.

Vediamo allora nel dettaglio come funziona questo meccanismo e fino a quando si possono richiedere le detrazioni.

Solo sostituzione degli infissi: bonus 2020 al 50 o al 65%?

Per chi non fa grandi lavori in casa e sostituisce soltanto finestre, infissi e schermature solari vale il bonus per la riqualificazione energetica già introdotto negli anni passati e che prevede una detrazione del 50 per cento del costo (non più al 65% come succedeva fino a qualche tempo fa) per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020. La metà di quanto pagato viene poi riconosciuta come detrazione (ossia uno “sconto” dalle tasse) in sede di dichiarazione fiscale, spalmata su 10 anni, in 10 rate di pari importo. Il bonus infissi non si applica però alle zanzariere.

Un esempio pratico di come funziona: se si spende 1.000 euro per la sostituzione degli infissi, grazie al bonus 2020, si recupereranno nella dichiarazione dei redditi dal 2021 al 2031 50 euro l’anno di detrazione fiscale, per un totale di 500 euro. Per questo genere di bonus sono disponibili le linee guida dell’Agenzia delle Entrate (ecco il link diretto).

Il bonus infissi 2020 in sintesi

Per chi: non fa una grande ristrutturazione di casa o sostituisce soltanto le finestre

Fino a quando: 31 dicembre 2020

Come funziona: detrazione fiscale in 10 anni (10 rate di eguale importo)

Ecobonus finestre al 110 per cento, i requisiti della ristrutturazione

Discorso diverso per chi fa interventi di ristrutturazione in casa (o nel condominio) più corposi e onerosi: ancora non è uscito il decreto attuativo dell’ecobonus al 110 per cento, ma si conoscono già le prime linee guida, in attesa che anche l’Agenzia delle Entrate si esprima sul tema. Il bonus per gli infissi sale dal 50 al 110 per cento solo se la sostituzione delle finestre viene fatta, tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, insieme a uno di questi 3 interventi previsti dal decreto rilancio:

Isolamento termico (cappotto termico) della parte esterna dell’edificio, per un minimo del 25% della superficie disperdente lorda complessiva; Sostituzione, nei condomini, della caldaia con impianti centralizzati per il riscaldamento a condensazione o a pompa di calore; Sostituzione, nelle case unifamiliari, di impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, raffrescamento o per l’acqua calda a pompa di calore.

Quindi se contestualmente a uno di questi 3 lavori (che devono aumentare la classe energetica dell’edificio di almeno 2 classi) vengono anche sostituiti gli infissi, l’eco-bonus al 110 per cento si estende anche al costo delle finestre. In pratica se si vive in un condominio, gli abitanti dell’intero caseggiato devono decidere lavori di efficientamento energetico (cappotto termico su almeno un quarto del fabbricato) o cambio della caldaia, per poter accedere alla super agevolazione anche per gli infissi.

Queste le regole decise al momento, ma il decreto rilancio è in fase di conversione in legge e il Parlamento potrebbe introdurre delle modifiche, ad esempio l’estensione del super ecobonus anche alle seconde case in villette monofamiliari, al momento escluse dalle agevolazioni.

L’ecobonus al 110 per cento esteso a infissi e finestre

Per chi: effettua grandi lavori di ristrutturazione (cappotto termico) o sostituzione della caldaia, con aumento di 2 classi nell’efficienza energetica dell’edificio

Quando: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

Come funziona: sconto immediato in fattura o detrazione fiscale spalmata in 5 anni, con rate di pari importo. Modalità da definire con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e decreto attuativo del MISE (Ministero dello Sviluppo economico)