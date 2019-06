Si avvicina la prima riunione del consiglio di Quartiere per i nuovi consiglieri eletti, ma qual è la composizione dei consigli di Quartiere uscita dalle ultime elezioni amministrative di Firenze?

Tra i cinque presidenti, eletti con percentuali variabili tra il 52 e il 58%, ci sono quattro conferme (Sguanci, Pierguidi, Dormentoni e Balli) e una new entry, Serena Perini neo presidente del Q3.

L’en plein del centrosinistra ha prodotto una maggioranza netta in tutte e cinque le suddivisioni amministrative del Comune di Firenze, anche se con una diversa distribuzione dei seggi.

I consiglieri eletti nel Quartiere 1

La nuova composizione del consiglio di Quartiere 1 vede, tra i consiglieri eletti, 7 rappresentati del Partito Democratico. In maggioranza anche due consiglieri della Lista Nardella Sindaco e uno a testa per Firenze + Verde e + Europa. All’opposizione, il centrodestra avrà complessivamente quattro consiglieri. Due consiglieri per la sinistra, uno per il Movimento 5 Stelle.

I candidati eletti nel consiglio di Quartiere 1 sono (i nomi dei consiglieri sono riportati in ordine di preferenze raccolte):

Partito Democratico

Edoardo Amato Beatrice Tani Tommaso Cocchi Andrea Abbassi Angela Ruo Giulia Pracucci Duccio Ristori

Lista Nardella Sindaco

Carmela Annibale Giuseppe Russo

Firenze + Verde

Simone Petralli

+ Europa

Costanza Fenyes

La candidata presidente della coalizione di centrodestra

Roberta Pieraccioni

Lega

Marco Passeri Sergio Massai

Forza Italia

Domenico Caporale

Il candidato presidente della coalizione di sinistra

Giorgio Ridolfi

Firenze Città Aperta

Francesco Torrigiani Malaspina

Il candidato presidente del Movimento 5 Stelle

Luigi Benassai

I consiglieri eletti nel Quartiere 2

La nuova composizione del consiglio di Quartiere 2 avrà una maggioranza composta da 8 consiglieri del Partito Democratico, due della Lista Nardella Sindaco e una di Firenze + Verde. Quattro consiglieri per il centrodestra, due per la sinistra, uno per il Movimento 5 Stelle.

I candidati eletti nel consiglio di Quartiere 2 sono:

Partito Democrativo

Enrico Ricci Caterina Nannelli Lucia Ricci Veronica Colzi Lorenzo Bonciani Gabriele Sandrelli Giacomo Montecchi Angela Protesti

Lista Nardella Sindaco

Gabriele Leopardi Andrea Mucci

Firenze + Verde

Chiara Fossombroni

Il candidato presidente del centrodestra

Federico Pericoli

Lega

Manfredi Ruggiero Alberto Basile

Fratelli d’Italia

Simone Sollazzo

Il candidato presidente della sinistra

Lorenzo Palandri

Firenze Città Aperta

Francesco Gengaroli

Il candidato presidente del Movimento 5 Stelle

Lorenzo Porazzini

I consiglieri eletti nel Quartiere 3

Il consiglio di Quartiere 3 sarà composto da una maggioranza composta da nove consiglieri eletti nelle file del Partito Democratico più due consiglieri per la Lista Nardella Sindaco. Cinque consiglieri per la coalizione di centrodestra, uno ciascuno per la sinistra e per il Movimento 5 Stelle.

I candidati eletti nel consiglio di Quartiere 3 sono:

Partito Democratico

Francesco Degl’Innocenti Marta Galanti Tommaso Coppolaro Cristina Poggesi Nada Conticini Giampaolo Cherici Niccolò Daddi Liliana Fusi Paola Canzi

Lista Nardella Sindaco

Lorenzo Andreaggi Raffaella Peluso

Il candidato presidente del centrodestra

Alessio Di Giulio

Lega

Barbara Nannucci Alessandro Carletti

Fratelli d’Italia

Guido Cabrele

Forza Italia

Giulio Razzanelli

Il candidato presidente della sinistra

Luigi Casamento

Il candidato presidente del Movimento 5 Stelle

Valerio Cipolli

I consiglieri eletti nel Quartiere 4

Il consiglio di Quartiere 4 avrà nove consiglieri del Partito Democratico e due della Lista Nardella Sindaco nella maggioranza. Quattro seggi per il centrodestra, due per il Movimento 5 Stelle e uno per la sinistra.

I candidati eletti nel consiglio di Quartiere 4 sono:

Partito Democratico

Andrea Perini Eleonora Ferrigno Niccolò Cei Marco Burgassi Ilaria Tesi Gabriella Bellucci Antonella Cecconi Gabrielle Pucci Cristiano Nesti

Lista Nardella Sindaco

Beatrice Barbieri Carlo Michele Vernassa

Il candidato presidente del centrodestra

Davide Bisconti

Lega

Giovanna Di Dio Lorenzo Bagnoli

Fratelli d’Italia

Leonardo Masi

Movimento 5 Stelle

Angelo Spensierato (candidato sindaco) Marco Pelosini

Il candidato presidente della sinistra

Filippo Zolesi

I consiglieri eletti nel Quartiere 5

Maggioranza con nove consiglieri del Partito Democratico e due per la Lista Nardella Sindaco anche nel consiglio di Quartiere 4. All’opposizione, quattro consiglieri del centrodestra, due per il Movimento 5 Stelle e uno per la sinistra.

Partito Democratico

Andrea Ciulli Niccolò Zerini Filippo Ferraro Fabrizio Tucci Martina Sorelli Marco Ricci Cristina Buricchi Eleonora Pellizzon Alessino Bandinuù

Lista Nardella Sindaco

Edoardo Trallori Alessandro Sottocornola

Il candidato presidente del centrodestra

Angela Sirello Lega Carlo Campanella Matteo Chelli Fratelli d’Italia Federico Ranieri

Movimento 5 Stelle

Luca Rossi Romanelli (candidato presidente) Iacopo Spennati

Il candidato presidente della sinistra

Vincenzo Maria Pizzolo

Risultati completi sul sito del Comune di Firenze