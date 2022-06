Finale del calcio storico fiorentino 2022: orario, biglietti e diretta tv

Cresce l’attesa per la finale del calcio storico fiorentino 2022, che il 24 giugno vedrà affrontarsi sul “sabbione” gli Azzurri di Santa Croce e i Rossi di Santa Maria Novella. I due quartieri sono usciti vittoriosi dalle prime due partite del 10 e 11 giugno. Il match conclusivo del Torneo di San Giovanni tornerà nella data tradizionale, in occasione dei festeggiamenti del Santo patrono della città. Intanto si attende da parte del Comune l’annuncio della partenza della vendita, presso il Box Office Toscana, dei biglietti per la finale del calcio storico fiorentino 2022.

Calcio in costume. Gli orari e il programma del 24 giugno

Venerdì 24 giugno 2022 la finale del calcio in costume sarà anticipata dal tradizionale corteo storico della Repubblica fiorentina che partirà alle ore 16.00 da piazza Santa Maria Novella per sfilare fino a Santa Croce, dove arriverà alle ore 17. Per la partita decisiva il Magnifico Messere sarà il fratello di Davide Astori, Bruno, in ricordo del difensore e capitano viola scomparso quattro anni fa. L’orario di inizio della finale del calcio storico fiorentino 2022 tra Azzurri e Rossi è fissato per le 18.

I biglietti e la diretta tv della finale del calcio storico fiorentino 2022

Il Comune di Firenze non ha ancora annunciato l’inizio della vendita dei biglietti del calcio storico fiorentino 2022 al Box Office Toscana, per sedersi sugli spalti di piazza Santa Croce. Chi non riuscirà a comprare i tagliandi, potrà comunque seguire il calcio in costume grazie alla diretta televisiva su Toscana tv (in chiaro su digitale terrestre) e in streaming su Dazn (a pagamento). La piattaforma online proporrà l’evento live dalle ore 17.30. Nelle due semifinali gli Azzurri hanno sconfitto per 2 cacce a 1 i Bianchi di Santo Spirito, mentre i Rossi hanno conquistato 5 cacce contro l’unica caccia dei Verdi.