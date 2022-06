Cosa fare per il ponte della festa di San Giovanni 2022 a Firenze

Gli immancabili “fochi”, ma anche i concerti, le mostre e un festival di yoga: per la festa di San Giovanni 2022, Firenze vive il primo vero ponte estivo, con tanti eventi dal 24 al 26 giugno 2022, che si aprono proprio con le celebrazioni del patrono. Ad accompagnarci in questi giorni roventi ci sono gli appuntamenti tradizionali, che dopo anni di limiti per l’emergenza sanitaria tornano come ai tempi pre-Covid, e ci sono anche numerose iniziative in città come nei dintorni. Si va dagli immancabili mercatini, alle serate negli spazi all’aperto, dai cinema sotto le stelle a un aperitivo su una torre, fino a una cittadina nelle vicinanze che – anche lei – festeggia il patrono il 24 giugno. Ecco quindi una breve guida su cosa fare a Firenze per la festa di San Giovanni e per il successivo ponte.

Corteo storico, finale del calcio in costume e palio in Arno

Partiamo proprio dagli eventi della festa di San Giovanni. La giornata si apre alle 8.30 con il corteo storico per le vie del centro, seguito alle 10.00 dall’offerta dei ceri in Battistero e alle 10 dalla messa in Duomo. Altro corteo in costume nel pomeriggio: alle ore 16.00 il percorso dei figuranti inizierà da piazza Santa Maria Novella per arrivare un’ora dopo in piazza Santa Croce dove è prevista la finale del calcio storico fiorentino tra Azzurri e Rossi. L’inizio della partita è fissato per le ore 18 ed è prevista anche una diretta tv e in streaming. I quartieri storici di Firenze, in occasione della festa del patrono, si sfidano anche in Arno sotto Ponte Vecchio per il palio remiero organizzato dalla Società San Giovanni Battista, dalle 18.30 in poi del 24 giugno.

La festa di San Giovanni 2022 e i fuochi a Firenze

Uno degli eventi clou della festa di San Giovanni a Firenze sono i celebri fuochi d’artificio che durante la serata saranno sparati dalla collina di piazzale Michelangelo e dalle strade poste sui livelli inferiori. Quest’anno lo spettacolo pirotecnico, sostenuto dalla Fondazione CR Firenze, si prenuncia ricco di novità, con nuovi e colorarti effetti scenografici per circa 40 minuti di durata. In questo articolo l’orario dei fuochi di San Giovanni e i consigli su dove vederli.

Cosa fare a Firenze per il ponte di San Giovanni: riapre Torre San Niccolò

Passiamo a una tradizione più recente. Dalla festa di San Giovanni, Firenze riapre le sue torri, porte e fortezze: dal 24 giugno 2022 e per tutta l’estate tornano accessibili al pubblico con viste guidate a cura dell’associazione Muse. Durante il ponte di San Giovanni sarà possibile salire sulla Torre di San Niccolò che dall’Oltrarno regala una vista insolita sulla città. È aperta dalle 17 alle 20 con visite guidate ogni 30 minuti, anche il 24, 25 e 26 giugno 2022. Sabato inoltre sarà visitabile il Baluardo di San Giorgio (ore 17-20). La prenotazione è obbligatoria: telefono 055.2768224, mail [email protected]

Forte Belvedere e mostre aperte a Firenze il 24, 25 e 26 giugno 2022

La festa di San Giovanni e il ponte che segue sono delle ottime occasioni per visitare le tante mostre in corso a Firenze, a partire dai due eventi che sono appena partiti al Forte Belvedere (aperto anche il 24, 25 e 26 giugno 2022 con orario 10-20). Da una parte la personale dell’artista e videomaker Ra di martino, dall’altra l’esposizione Fotografe! divisa tra la fortezza panoramica e Villa Bardini. In più visite guidate al complesso del Forte di Belvedere e alle mostre la domenica alle 17.00 e 18.30 (prenotazione obbligatoria: [email protected] e 055-2768224).

C’è ancora poco più di un mese inoltre per vedere la grande mostra su Donatello a Palazzo Strozzi (tutti i giorni dalle 10 alle 20) e al Bargello (08.45-19.00). La Strozzina invece offre un viaggio tra la crypto art e i Nft, ossia le opere digitali non replicabili con Let’s get digital (ore 10-20). A Palazzo Medici Riccardi (aperto dalle 9 alle 19) intanto prosegue la retrospettiva su Oscar Ghiglia, esponente del Novecento toscano, al Museo degli Innocenti sono in vetrina gli eroi dei fumetti, da Tex a Dylan Dog, per Bonelli Story (ore 11-18) e la cattedrale dell’immagine di Santo Stefano al Ponte ospita la mostra immersiva su Leonardo da Vinci (ore 10.00-18.30). Qui tutte le mostre in corso a Firenze.

I mercatini a Firenze il 24, 25 e 26 giugno 2022

Sul fronte degli eventi per lo shopping a Firenze, segnaliamo la fiera di fumetti e dischi in piazza dei Ciompi, che dura per tutto il ponte di San Giovanni, dalla festa del 24 fino a domenica 26 giugno. Ogni giorno dalle 9 alle 19.30 si può curiosare tra le bancarelle, comprare, scambiare e far valutare vecchi vinili, fumetti e abbigliamento vintage. Domenica invece in piazza Santo Spirito si svolge la classica fiera degli ambulanti, da mattina a sera.

Poco fuori città, a Fiesole, il 26 giugno viene inaugurato il sesto Mercato della Terra di Slow Food in Toscana: ogni ultima domenica del mese, in piazza del mercato, dalle 8.30 alle 14.00, i piccoli produttori locali, a rotazione a seconda della stagione, mettono in mostra le eccellenze del territorio come olio, vino, miele, zafferano, birre artigianali. Completano il programma iniziative e incontri, tra cui, domenica dalle 10.00 alle 11.30 un laboratorio per scoprire come come produrre il “vermicompost” a partire dai rifiuti organici.

Cosa fare di sera durante il ponte della festa di San Giovanni: eventi del 24, 25 e 26 giugno 2022

Le calde serate estive, a Firenze, offrono concerti sotto le stelle. Partiamo dall”anfiteatro delle Cascine dove il 24 giugno, per il Viper Summer Festival, arriva Rkomi in concerto (biglietti da 34,50 euro), mentre il giorno dopo dalle ore 16 alle 1 è protagonista la musica elettronica con Charlotte de Witte ed Enrico Sangiuliano per la rassegna curata dal Decibel Open Air. Domenica 26 il live “Rock for Ukraine” che vedrà sul palco Lithio, Mutonia, Drop Circles, Inner Code, Slugchop e Bengala Fire.

Musica anche negli spazi estivi fiorentini. Il 24 giugno al Molo sul lungarno Colombo il dj set dei Manitoba a ingresso gratuito, alla Limonaia di Villa Strozzi sempre venerdì festa dance anni 2000 (ingresso da 5 euro), sabato dalle 18.00 lo street artist Karcocha e domenica dj set indie (ingresso libero). A Firenze sud, l’Anconella garden propone venerdì sera Tamanduà, concerto di musica Bossanova, e sabato lo spettacolo satirico Grinpazz. Al Lumen, nel parco del Mensola, per la Queer Week sono in programma ogni giorno talk su temi lgbt, spettacoli, dj set fino a domenica (le info su Facebook).

Nei dintorni segnaliamo gli eventi dell’Estate Fiesolana nel Teatro Romano con il concerto del cantautore Fulmincacci il 24 giugno, l’anteprima di Ingratitudine il nuovo spettacolo della compagnia di danza contemporanea Motus il 25 giugno e il jazz di L.A.D. e Mag collective domenica 26 giugno. Nella piana di Firenze, infine prosegue per tutto il ponte di San Giovanni la festa della birra al parco di Villa Montalvo di Campi Bisenzio che ogni sera offre concerti gratuiti (qui il programma del Campi Beer Festival).

Cinema all’aperto a Firenze: la programmazione del ponte di San Giovanni

Questo è il primo weekend di apertura per due arene estive di Firenze, con una programmazione di film sotto le stelle durante il ponte di San Giovanni 2022 (ma con chiusure nella serata della festa del patrono, il 24 giugno). Si è riacceso il proiettore al Chiardiluna di via Monte Oliveto, che giovedì propone The French Dispatch, sabato Corro da te e domenica Licorice Pizza. Via ai film anche all’Esterno Notte, il cinema all’aperto del Poggetto, giovedì con Madres Paralelas di Pedro Almodóvar, sabato con Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni e domenica con L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat.

Attiva inoltre l’arena estiva del cinema del Cinema di Castello (via Reginaldo Giuliani 374), che è aperta anche il 24 giugno: giovedì e venerdì è in cartellone Cry Macho di Clint Eastwood, sabato e domenica C’Mon C’Mon di Mike Mills. E presto si aggiungeranno nuove arene estive: qui la nostra guida 2022 ai cinema all’aperto di Firenze.

Bhakti: il festival yoga sulle colline di Firenze

Il ponte del 24 giugno 2022 vede il ritorno del Bhakti Festival a Villa Vrindavana (San Casciano) con pratiche di yoga (hatha, aereo, anukalana, acroyoga e tanti altri stili), meditazioni, incontri sugli oli essenziali, conferenze, Tai Chi, workshop sui tarocchi, concerti e per finire domenica dalle 18.00 Holi, la festa indiana dei colori, in cui i partecipanti cospargono il loro corpo con polveri colorate. L’ingresso è libero, per seminari, eventi, conferenze e concerti è richiesto un contributo. Programma completo sul sito del Bhakti Festival.

Nei dintorni di Firenze: l’aperitivo sui merli

Da venerdì 24 giugno 2022 torna l’aperitivo sui merli del Palazzo dei Vicari di Scarperia, in Mugello, che unisce una breve visita guidata a un brindisi accompagnato da stuzzichini sulla torre del cassero e sui camminamenti di ronda. Due i turni, alle 18.30 e alle 19.30, per un costo di 12 euro a persona (8 euro per bambini e ragazzi tra 7 e 18 anni). Prenotazione obbligatoria: telefono 055-8468165 e 353-4364738, mail [email protected]

L’altra festa di San Giovanni 2022, fuori Firenze: i fuochi di Vicchio

Non tutti sanno che una cittadina in Mugello ha lo stesso patrono di Firenze: Vicchio il 24 giugno fa festa per San Giovanni Battista. Tra i tanti eventi, da mattina a sera si tiene la fiera degli ambulanti in piazza del mercato, alle 16 al lago di Montelleri sono in programma attività per bambini, mentre dalle 19 spazio ai dj set in piazza Giotto seguiti dalla cena in strada. Alle 21 Vicchio Folk Band e alla fine della serata i fuochi d’artificio per San Giovanni.

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma. Si consiglia di controllare sui canali di comunicazione dei singoli eventi