Fuochi di San Giovanni a Firenze: nel 2022 torna lo spettacolo pirotecnico

Il 24 giugno 2022 i fuochi di San Giovanni (pardon, i “fochi” come si dice a Firenze) torneranno a illuminare i cieli della città per celebrare, come da tradizione, la festa del patrono. Dopo due anni “al buio”, con lo spettacolo pirotecnico cancellato per via della pandemia e delle regole anti-assembramento, la Società di San Giovanni Battista – organizzatrice dell’evento da oltre due secoli – ha annunciato che i fuochi d’artificio quest’anno ci saranno, per la gioia dei fiorentini e dei turisti. Una vera e propria ripartenza. Insieme ai fuochi di San Giovanni, a Firenze il 2022 vede la ripresa di tutti gli altri appuntamenti simbolo del 24 giugno.

Gli eventi tradizionali a Firenze il 24 giugno 2022 per la festa del patrono

Prima della notte dei fuochi, la festa di San Giovanni 2022 sancirà il ritorno di molti eventi che l’emergenza sanitaria aveva costretto ad annullare o a ridimensionare. Si parte quasi una settimana prima del patrono, con la Notturna di San Giovanni, la seconda corsa più antica d’Italia grazie alle sue 82 edizioni, che va in scena sabato 18 giugno su un percorso di 10 chilometri. Partenza da piazza Duomo alle ore 21.

Il 24 giugno 2022 al mattino si svolgerà la messa in Santa Maria del Fiore, mentre nel pomeriggio tornerà anche il Palio remiero di San Giovanni, una tradizione secolare rispolverata oltre 40 anni fa dalla Società di San Giovanni Battista. Nel giorno in cui si celebra il patrono, in Arno si sfidano i barchetti dei quartieri storici: Santo Spirito, Santa Maria Novella, Santa Croce e San Giovanni. Ma l’appuntamento più atteso dai quattro colori è certamente la finale del calcio storico fiorentino, che il 24 giugno alle ore 18 vedrà affrontarsi sul sabbione di piazza Santa Croce gli Azzurri e i Rossi.

I fuochi di San Giovanni a Firenze: il programma 2022 e dove vedere i “fochi”

L’anno scorso al posto dei fuochi d’artificio furono illuminate le porte storiche della città, 12 mesi prima la notte del patrono fu rischiarata da fasci di luce. Adesso si torna finalmente alle origini. L’orario preciso dei fuochi di San Giovanni deve essere ancora annunciato dal Comune di Firenze, ma con tutta probabilità venerdì 24 giugno 2022 si tornerà al programma consueto: la giornata di festeggiamenti si chiuderà poco dopo le ore 22.00 quando i “fochi” saranno sparati dal piazzale Michelangelo per uno show di luci che durerà circa mezz’ora. L’iniziativa sarà sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Qui vi raccontiamo l’origine della festa di San Giovanni e dei fuochi d’artificio.

I fiorentini DOC, non hanno dubbi: i lungarni e i vari ponti del centro (in primis Ponte Santa Trinita) sono il posto migliore da dove vedere i fuochi di San Giovanni con le luci e i colori che si riflettono nelle acque dell’Arno, accompagnate da incredibili scorci su Ponte Vecchio. Proprio per questo motivo sono uno dei luoghi più affollati durante la serata del 24 giugno. C’è anche chi sceglie gite in barchetto o in gommone lungo il fiume per conquistare un punto di vista unico oppure le terrazze (a pagamento) dei rooftop degli hotel stellati.

Fuori da centro, gli Orti del Parnaso (il giardino sopra quello dell’Orticoltura, a cui si accede da via Bolognese) regala una particolare visuale su una buona fetta del panorama di Firenze, cupola inclusa. Ancora più in là, Fiesole è un’altra meta interessante per ammirare questo show pirotecnico “a distanza”, dall’alto del convento di San Francesco.