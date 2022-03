Green pass parrucchieri, fino a quando serve e cosa succede dal 1 aprile

L’obbligo di green pass base, per andare dai parrucchieri o nei centri estetici potrebbe essere rivisto dal 1 aprile in poi: presto il governo deciderà fino a quando servirà il certificato verde per accedere ai servizi alla persona e cosa succederà dopo il 31 marzo 2022 con la fine dello stato di emergenza per il Covid. Proprio questa settimana (14-20 marzo) sarà caratterizzata da una serie di riunioni sulla “road map” per rimodulare progressivamente le regole sulle limitazioni anti-pandemia.

Per andare dal parrucchiere e dall’estetista serve il green pass base

Dallo scorso 20 gennaio, un decreto legge Covid ha introdotto l’obbligo di green pass base per i clienti dei servizi alla persona, una categoria in cui rientrano anche parrucchieri, barbieri, centri estetici. Quindi serve almeno un tampone negativo per entrare in queste attività, che è valido 48 ore dal prelievo per quanto riguarda i test antigenici rapidi e 72 ore nel caso di un molecolare. Via libera ai vaccinati o guariti con super green pass.

Successivamente il green pass base è stato introdotto (con controlli a campione) anche per l’accesso ai negozi, agli uffici pubblici, alle poste e nelle banche. A queste restrizioni si aggiungono le regole per il mondo del lavoro, con il certificato verde base richiesto anche per chi svolge la propria professione nelle attività dei parrucchieri e come estetista (ma c’è l’obbligo di super green pass se si è over 50).

Fino a quando il green pass per parrucchieri e centri estetici? Abolizione dal 1 aprile?

Il governo è intenzionato ad allentare la stretta delle regole anti-Covid dopo il 31 marzo e questo “via libera” è probabile che porti allo stop del green pass per i clienti dei parrucchieri e degli estetisti: l’esecutivo sta valutando fino a quando prevedere l’obbligo. Molte anime della maggioranza spingono per un alleggerimento delle norme dal 1 aprile 2022 e tra le ipotesi date come più probabili, c’è anche l’abolizione del green pass per i luoghi all’aperto (come i tavoli all’esterno di bar e ristoranti o l’attività sportiva all’aria aperta) e per negozi e servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti compresi).

Resteranno comunque in vigore i protocolli anti-Covid che impongono l’uso della mascherina al chiuso e regole per la sanificazione e l’aerazione degli ambienti. Per avere conferma di questo via libera bisognerà attendere la riunione della cabina di regia e poi il successivo Consiglio dei Ministri in cui sarà varato il nuovo decreto Covid con i settori in cui sarà previsto un green pass rimodulato dal 1 aprile in poi.