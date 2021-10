Guasto ai semafori, in viale Lavagnini traffico in aumento

Il venerdì non è iniziato nel migliore dei modi per gli automobilisti di Firenze. Da una parte il meteo incerto ha spinto molti a prendere l’auto, dall’altra lo sciopero nazionale dei taxi ha aumentato il traffico. Come se non bastasse però si è verificato un guasto ad alcuni semafori in viale Spartaco Lavagnini, problema che ha creato qualche coda e disagi per i cittadini.

Criticità

Le problematiche maggiori si sono verificate in direzione Fortezza e all’intersezione con via Poliziano. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia municipale che hanno cercato di regolare il traffico, limitando così i disagi.

Al momento la situazione è sotto controllo. Non si verificano invece problematiche nel lato opposto, quello che porta a piazza della Libertà.