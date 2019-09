Nel giro di poche ore è tornata ad essere la kermesse politica più attesa d’Italia. Matteo Renzi ha ufficializzato l’uscita dal Pd, e alla Leopolda 10, edizione 2019 della sua convention politica annuale, presenterà il suo nuovo partito. Le date da segnare sul calendario sono quelle dal 18 al 20 ottobre. È in quei giorni che i riflettori, ancor più del solito, saranno puntati sulla Stazione Leopolda di Firenze per assistere alla nascita del nuovo soggetto politico dell’ex premier.

Matteo Renzi lascia il Pd e lancia un nuovo partito

“Mi fa uscire la mancanza di una visione sul futuro”. Così Matteo Renzi ha giustificato la sua rottura con il Partito Democratico in un’intervista pubblicata stamani da La Repubblica.

Dichiarazioni che hanno spostato l’attenzione sull’edizione 2019 della Leopolda: “Sarà un’esplosione di proposte”, ha detto Matteo Renzi. “La Leopolda non è mai stata una manifestazione di partito. La aprirà Dario Nardella, che è mio fratello e che resterà nel Pd. Certo sarà chiusa come sempre dall’intervento di Teresa Bellanova e sarà la sede in cui presenteremo il simbolo“.

Alla Leopolda 10, ha aggiunto l’ex segretario del Partito Democratico, “Parleremo dell’Italia 2029, dei prossimi 10 anni, non dei prossimi 10 giorni”.

Leopolda 2019, come partecipare

Il titolo dell’edizione numero 10 della Leopolda sarà “Italia 2029” e il tema centrale sarà la costruzione dell’Italia dei prossimi dieci anni.

Era stato lo stesso Matteo Renzi, in una newsletter inviata il 9 settembre scorso, a far sapere come partecipare alla Leopolda 2019. La preregistrazione è già attiva su comitatiazionecivile.it/stazione_leopolda. Dalla stessa pagina ci si può anche candidare come volontario, fare una donazione o richiedere informazioni su alberghi e pernottamenti.

“Chi vuole dare una mano con idee”, aveva scritto Renzi nella sua enews, “scriva a [email protected]“.