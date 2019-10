A Firenze il piatto forte del weekend del 19 e 20 ottobre 2019 è rappresentato dai tanti mercatini, piccole fiere dove trovare di tutto che si svolgono nelle piazze e nei palazzi della città, ma anche nei dintorni. Antiquariato e artigianato fanno la parte del leone, ma una buona parte di eventi è dedicato anche ai frutti dell’autunno (castagne e funghi), senza dimenticare gli appuntamenti con gli svuota cantine.

Vediamo allora nel dettaglio tutte le occasioni di shopping in programma durante questo fine settimana, con i mercatini in programma a Firenze e dintorni.

San Donato (Novoli): mercatino di fumetti, dischi e abbigliamento vintage

Alla periferia di Firenze, da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, si tiene una piccola fiera del vintage, con mostra mercato e scambio di fumetti, dischi, giocattoli e mercatino di oggetti e abbigliamento vintage: si tratta della quinta edizione di “Ritorno al passato”, evento promosso dall’associazione Fumetti e dintorni, nella “piazza” del centro commerciale San Donato di Novoli.

Appuntamento dalle ore 9.00 alle 21.00. In programma anche iniziative con scuole di ballo, giochi per bambini, gonfiabili.

Mercatini a Firenze nel weekend: il mercato dell’antiquariato (19-20 ottobre)

E’ una tradizione. Abbandonate le location di piazza dei Ciompi prima e di piazza Vittorio Veneto poi, il mercato dell’antiquariato torna questo fine settimana in piazza Indipendenza, nel centro di Firenze. L’appuntamento più importante del settore in città porta in piazza 90 operatori provenienti da tutta Italia. “Indipendenza Antiquaria” si svolge sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019 dalle ore 8 alle 20.

Collezionare a Firenze – Artigianarte, mostra mercato al Tuscany hall

Tra i mercatini più attesi a Firenze quello che si tiene questo weekend dentro il Tuscany Hall (l’ex Obihall o Teatro tenda), sabato 19 e domenica 20 ottobre: “Collezionare a Firenze – Artigianarte 2019” è una mostra mercato di collezionismo, piccolo antiquariato, modernariato, vintage, curiosità.

Dalle ore 10 alle 19 si aprono le porte di questo mondo a misura di collezionista tra cartoline, stampe, complementi di arredo, giocattoli d’epoca, ceramiche di pregio e molto altro. Ci sono anche pezzi di artigianato creativo. L’ingresso è a pagamento: il biglietto intero costa 3 euro, il ridotto 2.

Rionalissima a Campo di Marte (20 ottobre)

E’ il mercato “formato maxi” più atteso in città. Domenica 20 ottobre torna l’appuntamento con Rionalissima: 300 bancarelle intorno allo stadio Artemio Franchi di Firenze per una lunga giornata di shopping. Sui banchi c’è davvero tutto, dall’abbigliamento allo street food. In questo articolo gli orari e le info su Rionalissima 2019 a Campo di Marte.

Fierucola d’autunno in piazza Santo Spirito

Nel cuore dell’Oltrarno fiorentino torna un nuovo appuntamento con la fierucola, che propone domenica 20 ottobre il mercatino d’autunno in piazza Santo Spirto. Sui banchi tutti i prodotti agricoli di stagione come marmellate, conserve, miele, succhi, ortaggi autunnali, cereali da semina, legumi, oli aromatizzati, erbe, alimenti a chilometri zero. Orario 9.00 – 19.00.

Mercatino hand made in palazzo San Niccolò

Questo fine settimana si svolge l’edizione autunnale di “Hand made in Tuscany”, il mercatino dell’artigianato ospitato in Palazzo San Niccolò domenica 20 ottobre. Protagoniste 20 eccellenze del “fatto a mano” tosano che prendono posto negli spazi dello storico edificio in via San Niccolò 79.

Sui banchi gioielli, abbigliamento, accessori, cosmetici, profumi, oggetti per a casa e prodotti enogastronomici tipici. In più un angolo per merende, pranzo e aperitivo. L’evento è promosso da Strana.mente events ed è a ingresso libero. Orario: 10.30 – 21.30.

Mercatini e fiere nei dintorni di Firenze, weekend del 20 ottobre

Segnaliamo poi alcuni appuntamenti fuori città. Alle porte di Firenze si chiude questo weekend la fiera di San Luca di Impruneta: da venerdì a domenica stand aperti, street food, luna park, visite guidate e spettacoli (aggiornamenti sulla pagina Facebook dell’evento). Alle limonaie della Villa di Maiano a Fiesole, sabato 19 e domenica 20 ottobre invece l’evento solidale “Florence garage sales”: la vendita di oggetti vintage per la casa va in favore dell’attività di File, la Fondazione italiana di Leniterapia. Orari: sabato 10.00 -17.00, domenica 10.00 – 18.00.

Per quanto riguarda i mercatini svuota cantine a Lastra a Signa sabato 19 ottobre piazza Garibaldi e via Dante Alighieri vengono invase dai banchi dei cittadini per la sesta edizione del mercatino del riuso (ore 10.00 – 18.00).

Fiere e sagre delle castagne fuori Firenze, in Mugello

In conclusione andiamo in Mugello dove per tutto il weekend si svolgono mercatini, molti incentrati sui frutti dell’autunno: a Vicchio la fiera del marrone prevede mercati in piazza della Vittoria (sabato e domenica) oltre a laboratori ed eventi gastronomici; a San Piero a Sieve in occasione della festa del marrone domenica 20 mercatini, sono in programma degustazioni e animazioni per bambini nel parco Antonio Berti; a Marradi, sempre domenica, per la sagra delle castagne arrivano i bachi nel centro del paese, musica e spettacoli (ila festa si può raggiungere anche a bordo di un treno a vapore); a Palazzuolo sul Senio mostra mercato in viale Ubaldini per la sagra del marrone e dei frutti del sottobosco.

Qui invece gli altri eventi del weekend fiorentino, dal 18 al 20 ottobre 2019.