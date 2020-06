Mascherina con o senza: l’obbligo c’è ancora dopo il 15 giugno?

Non si può stare senza, se si entra in negozi o luoghi chiusi, e questo vale ovunque, da Nord a Sud. Via la mascherina invece se si cammina all’aperto, ma non in tutte le regioni, ad esempio in Lombardia l’obbligo rimane anche dopo il 15 giugno e resterà obbligatoria almeno fino al termine del mese. Come spesso successo durante l’emergenza coronavirus, la mappa delle regole non è omogenea in tutta Italia, varia di territorio in territorio a seconda delle singole ordinanze regionali in vigore durante la “fase 3”.

Le regole generali: fino a quando è obbligatoria la mascherina?

Una cosa è certa: ancora non possiamo mettere in soffitta le tanto odiate mascherine che danno qualche fastidio quando si parla con gli altri o nelle giornate più calde. Anche dopo il 15 giugno resta in tutta Italia l’obbligo di indossare la mascherina quando si entra in luoghi chiusi accessibili al pubblico, come negozi, supermercati, uffici, ma anche su bus, treni e mezzi di trasporto. E lo resteranno finché l’emergenza Covid non sarà finita.

Il modello “naso fuori” non è concesso: questi dispositivi di sicurezza devono coprire naso e bocca, restando più aderenti possibile al volto. Servono infatti a impedire l’emissione con il respiro di piccole goccioline, veicolo del coronavirus.

Dove sono obbligatorie

Le mascherine, chirurgiche o “di comunità” (ossia fatte in casa secondo i requisiti dell’Istituto Superiore di Sanità), sono obbligatorie anche quando non è possibile rispettare la distanza di sicurezza, ma questo non vuol dire che indossando le mascherine ci possiamo avvicinare agli altri senza problemi: la prima regola è infatti quella del distanziamento sociale.

Le linee guida stilate dalle Regioni per le riaperture indicano poi come comportarsi nei diversi luoghi: ad esempio al ristorante e al cinema la mascherina va tenuta fino a quando non raggiungiamo il tavolo o il nostro posto poi può essere tolta, in palestra si può stare senza durante l’allenamento (distanziati di almeno 2 metri dagli altri) ma va messa in tutti gli altri casi, dal parrucchiere e dall’estetista va levato solo quando è necessario per i trattamenti.

E per chi chiede “posso togliere la mascherina per parlare con un’altra persona?” la risposta è semplice: no, se ci si trova in un luogo chiuso, accessibile al pubblico, e anche quando non siamo distanti almeno un metro dal nostro interlocutore.

La mascherina all’aperto: mai senza, cosa cambia dal 15 giugno

Una delle Regioni con le ordinanze più restrittive in materia di mascherine è la Lombardia: restano obbligatorie fino al 30 giugno anche nei luoghi all’aperto accessibili al pubblico, ha stabilito un’ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana. Discorso diverso in Liguria, dove il Comune di Genova aveva delle regole locali più severe delle nazionali: dalle ore 15.00 del 15 giugno via la mascherina per chi si trova all’aperto, a patto di stare distanti dalle altre persone almeno 2 metri. Il sindaco ne raccomanda comunque l’utilizzo. Mascherina obbligatoria anche all’aperto in Piemonte fino al 14 luglio.

L’obbligo di indossare la mascherina in Toscana: quando e come

Regole diverse in Toscana per limitare la diffusione del coronavirus: l’obbligo di mettere le mascherine resta anche dopo il 15 giugno, “sarebbe un errore smettere ora di portare questo dispositivo di prevenzione – ha scritto su Facebook il governatore Rossi – Posso sbagliarmi, ma i dati sui nuovi casi, per quanto in calo, dimostrano che il virus persiste e che nessuno può dare la sicurezza che tutto sia solo un brutto ricordo”.

In Toscana, si legge nelle FAQ pubblicate sul sito della Regione, è obbligatorio mettere la mascherina se lo spazio all’aperto è frequentato da più persone, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento. Qui le mascherine vengono distribuite gratuitamente ai cittadini anche in edicola.