C’è la data per la ripartenza, ma arriveranno nuove regole Covid per i matrimoni in zona gialla a partire dal giugno 2021: per superare il vecchio Dpcm, il comparto del wedding e i novelli sposi attendono un protocollo, tra le ipotesi il green pass per entrare ai banchetti e anche linee guida su quanti invitati potranno partecipare ai ricevimenti di nozze, a seconda della grandezza della location. Si aspetto adesso il via libera ai party nuziali con il nuovo decreto del governo Draghi e l’approvazione delle norme anti-contagio.

I matrimoni si possono fare, dal 15 giugno 2021 la ripartenza dei banchetti con nuove regole anti-Covid

Al momento i matrimoni si possono fare in chiesa o in comune: i limiti su quanti invitati possono partecipare alle cerimonie, secondo il protocollo dei luoghi di culto (allegato al vecchio Dpcm anti-Covid), dipende dalla dimensione della location. Le linee guida stabiliscono che va sempre garantita la distanza di sicurezza tra i partecipanti.

Feste, banchetti e ricevimenti di nozze sono invece vietati, ma il nuovo decreto Draghi atteso nella settimana del 17-23 maggio fisserà una data di ripartenza per gli eventi di matrimonio in zona gialla: la data ipotizzata è quella del 15 giugno 2021. Maggiori dettagli si avranno dopo la riunione della cabina di regia.

Nuove regole 2021 per i matrimoni: il protocollo sul green pass e le linee guida su quanti invitati ai banchetti

Da giorni circolano ipotesi sulle nuove regole anti-Covid che dovranno essere rispettate durante i ricevimenti dei matrimoni dal 15 giugno 2021 in poi, a partire dal cosiddetto green pass, il certificato verde richiesto anche per spostarsi verso regioni arancioni o rosse). Prima di tutto sembra certo che in questi eventi andrà mantenuta la distanza di sicurezza e ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina, quando non si mangia: per capire quanti invitati potranno partecipare alle feste, andrà dunque considerata la grandezza della location, un po’ come succede per le cerimonie in chiesa.

Per quanto riguarda le regole sul green pass, il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini in un’intervista a Repubblica ha affermato che per i matrimoni è assai probabile che per partecipare ai banchetti di nozze servirà la certificazione verde, quindi per essere tra gli invitati a cene e pranzi nuziali bisognerà rispettare uno di questi requisiti:

aver fatto il vaccino anti-Covid, entrambe le dosi, nei 6 mesi precedenti

essere guariti dal Covid nei 6 mesi precedenti

essere negati al tampone effettuato fino a 48 ore prima dell’evento.

Una delle associazioni di categoria, Federmep, chiede invece di far riprendere le feste di matrimonio all’aperto dal 28 maggio e dal 18 giugno eliminare le limitazioni di capienza, prevedendo il green pass solo per aumentare il numero di invitati e deroghe al coprifuoco solo per motivi eccezionali.

Il coprifuoco per le feste di nozze in zona gialla

Un’altra questione riguarda infatti le regole nazionali sul coprifuoco, che condizioneranno inevitabilmente anche il protocollo e le linee guida Covid per i matrimoni in zona gialla dal 15 giugno 2021. Secondo le ultime notizie, il divieto di spostamento notturno sarà posticipato alle 23 dal 24 maggio e dopo qualche settimana passerà a mezzanotte. Poi gradualmente sarà abolito.

Se queste ipotesi saranno confermate dalla cabina di regia e dal nuovo decreto Draghi, i ricevimenti e i banchetti dei matrimoni dal 15 giugno dovranno finire entro mezzanotte, mentre dalla fine di giugno è probabile che non ci sarà più un orario limite in zona gialla.