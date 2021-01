Matrimonio 2021, Dpcm: regole e restrizioni anti-Covid

Sono state moltissime le coppie costrette a spostare il proprio matrimonio dal 2020 al 2021 a causa delle restrizioni per l’emergenza Covid, ma cosa prevede il dpcm di gennaio per nozze, ricevimenti e feste? Tra le tante cose andate a monte nell’annus horribilis del coronavirus ci sono anche tantissime unioni, rimandate per impossibilità di celebrarle durante il lockdown o per le regole che impedivano di organizzare il ricevimento dei propri sogni. Ma cosa è cambiato negli ultimi mesi e cosa cambierà con il nuovo dpcm?

Matrimonio 2021, tutte le ipotesi e le regole del nuovo dpcm: quanti invitati alle nozze?

Ad oggi il matrimonio, sia civile in Comune sia religioso in chiesa, può essere celebrato purché rispettando le regole anti contagio, quindi distanziamento obbligatorio, utilizzo di mascherina e igiene delle mani. E dunque quanti invitati possono esserci a un matrimonio in base alla restrizioni Covid secondo il primo Dpcm del 2021? Anche per quanto riguarda le funzioni religiose, non esiste un numero fisso di persone, ma varia a seconda delle situazioni e dei luoghi. Nel nuovo Dpcm del 16 gennaio con tutta probabilità saranno confermate le disposizioni degli ultimi decreti, secondo cui “le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni”.

Questo significa che dipende dalla capienza dei luoghi dove il rito viene celebrato, perché a seconda della location scelta per il matrimonio – si potrebbe trattare di una piccola chiesa o di una basilica, della sala adibita alle unioni di un piccolo comune o di un ambiente di più grandi dimensioni o magari uno spazio esterno – cambia anche il numero di persone che possono accedervi. La quantità di invitati alla cerimonia deve garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone (che sale a uno e mezzo quando si entra ed esce dalla chiesa). E poi niente baci e abbracci.

Ricevimento e festa di matrimonio nel 2021, cosa si può fare secondo il Dpcm

Rimangono sospesi – e con buone probabilità lo saranno anche nel futuro prossimo, con l’arrivo del Dpcm di gennaio 2021 – i ricevimenti e tutte le feste private che seguono il matrimonio, sia all’aperto sia al chiuso. Niente pranzi, nessun buffet e no ai party per amici e parenti.

Insomma, in parole povere, chi vuole potrà sposarsi ma dovrà dire addio (o quantomeno arrivederci) alla festa dei propri sogni.

Addio bonus matrimonio, niente sgravi per i neo sposi

E il bonus matrimonio? Dopo il lockdown si era fatto un gran parlare di questa misura, che prevedeva uno sgravio del 25% sulle spese sostenute per l’organizzazione del matrimonio, da portare in detrazione nella successiva dichiarazione dei redditi. Il cosiddetto Bonus matrimonio non è però rientrato nel Decreto Rilancio, quindi nessuna agevolazione è stata prevista per gli sposini che hanno deciso di convolare a nozze nel 2021. Non resterà che attendere. O accontentarsi di un matrimonio intimo, all’insegna della sobrietà.