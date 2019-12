In provincia di Firenze arriva la prima neve della stagione accompagnata da freddo e ghiaccio: la sala di protezione civile della Città metropolitana fiorentina ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per il rischio di nevicate e gelate nella giornata di giovedì 12 dicembre 2019 in Mugello, in Val di Sieve e nell’area del Bisenzio-Ombrone pistoiese.

Le previsioni del Lamma indicano l’arrivo di fiocchi già dalle prime ore di giovedì sull’Appennino toscano, oltre i 600-700 metri, poi la quota neve si abbasserà fino alle colline dell’Alto Mugello, intorno ai 200-400 metri. Gli esperti attendono accumuli fino 15-20 cm a quote di montagna, fino a 5-10 cm a quote di collina sull’alto Mugello e inferiori a 5 cm a quote di collina sui restanti settori. Nel pomeriggio è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche con la fine dei fenomeni.

Freddo, neve e ghiaccio in provincia di Firenze

Dalla sera di giovedì, con il calo delle temperature, è però possibile la formazione di ghiaccio sulle strade, nelle zone interne e nelle aree interessate dalle nevicate. Ricordiamo che fino a metà aprile in Toscana è in vigore l’obbligo di catene a bordo o di pneumatici invernali montati anche per chi circola sulle superstrade e sulle strade statali. In arrivo quindi la prima ondata di freddo a Firenze: giovedì 12 dicembre le temperature si abbasseranno bruscamente, soprattutto nei valori massimi, attestandosi tra i 2 e i 6 gradi.

Molto incerte le previsioni meteo del Lamma per la giornata di venerdì 13 dicembre:al momento gli esperti attendono un aumento delle temperature massime, con piogge diffuse su tutta la Toscana e deboli nevicate durante la notte nel pistoiese e nel Mugello. Per sabato 14 è possibile un miglioramento con cielo soleggiato o poco nuvoloso a Firenze, nuvole domenica 15 dicembre.