Tanti Babbi Natale (di corsa o in moto), gli immancabili mercatini, l’open day del giardino dell’Hotel Four Seasons, un museo gratis e concerti in luoghi suggestivi: Firenze si popola di eventi durante questo weekend, tra venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 dicembre. Certo, per chi non ama le feste sarà difficile sfuggire alle atmosfere natalizie, ma a guardar bene qualche alternativa c’è. Vediamo allora cosa fare in città durante il fine settimana.

Musei e visite guidate gratis a Firenze (14-15 dicembre)

Tra i musei di Firenze che aprono gratuitamente le porte al pubblico questo mese c’è anche una “perla” da riscoprire: il Museo archeologico nazionale di Firenze, in piazza Santissima Annunziata, dove domenica 15 dicembre l’ingresso è libero dalle ore 8.30 alle 14.00 per ammirare la collezione e anche la sezione dedicata all’antico Egitto, il cosiddetto “Museo Egizio di Firenze”.

Questo weekend è prevista anche l’apertura straordinaria del Museo dell’Opificio delle Pietre dure in via Alfani, nel pomeriggio di sabato 14 dicembre (14.00-18.00): l’ingresso è a pagamento, ma sono previste due visite guidate gratuite alle 14.30 e 15.30. Visite guidate comprese nel biglietto di ingresso inoltre al Museo di San Marco sabato 14 alle 10.00 e alle 12.00.

Strings City 2019: gli eventi e i concerti a Firenze nel weekend del 14 e 15 dicembre

Musei, biblioteche, storici palazzi, teatri e luoghi simbolo di Firenze vengono animati sabato 14 e domenica 15 dicembre dagli eventi di Strings City 2019, il festival musicale dedicato agli strumenti a corda (come violini, viole, pianoforti, arpe) con concerti gratuiti in spazi suggestivi. Da Palazzo Vecchio a Santa Croce, da Villa Bardini al British Institute, dalle Murate allo Student Hotel, 50 luoghi ospitano 90 esibizioni. Previste inoltre visite guidate. È necessaria la prenotazione online, sul sito ufficiale il programma completo di String City 2019.

Open day del giardino del Four Seasons di Firenze (parco della Gherardesca)

È uno degli eventi natalizi più attesi a Firenze: durante il weekend l’Hotel Four Seasons apre al pubblico il parco della Gherardesca per il classico open day di dicembre. Appuntamento domenica 15 dalle 10.00 alle 16.00 con animazione per bambini, esibizione degli sbandieratori, mercato di Natale, cori, area food e presepi artigianali. L’ingresso costa 1 euro e i proventi dell’iniziativa vengono devoluti alla Patrizio Cipollini Foundation. Nel nostro articolo programma e informazioni sull’open day del Four Seasons di Firenze.

I mercatini di Natale e il mercato dell’Avvento alle Cascine

Domenica di mercato straordinario alle Cascine per l’Avvento: il 15 dicembre, da mattina a sera, un chilometro di shopping su viale Lincoln. E poi durante il weekend: Villaggio di Babbo Natale al Parterre per l’associazione Noi per Voi, Fierucolina in piazza del Carmine, mercatino all’Hotel Mediterraneo, oltre agli eventi che popolano il centro e la periferia di Firenze. Gli appuntamenti sono tanti, date uno sguardo alla nostra guida ai mercatini natalizi a Firenze (sempre aggiornata).

Babbo Running Firenze, il percorso 2019

Domenica 15 dicembre un fiume rosso invade le strade della città per la Babbo Running 2019 di Firenze, la corsa-camminata non agonistica dove i runner vestono i panni di Babbo Natale con un percorso nel centro storico. La novità di quest’anno è proprio il “trasloco” dalle Cascine al cuore della città, con partenza e arrivo in piazza Santissima Annunziata.

Lo start della Babbo Running è in programma alle ore 10.00 preceduta da animazione in piazza, poi alle 11.00 intrattenimento per tutti. Ecco il tracciato in sintesi: SS Annunziata, Servi, Duomo, Proconsolo, San Firenze, Castellani, Saponai, Archibusieri, Por Santa Maria, Borgo Ss.Apostoli, Tornabuoni, Agli, Pecori, Roma, Calimala, Mercato Nuovo, Vacchereccia, Signoria, Calzaiuoli, Duomo, Servi, SS Annunziata.

La Babbonatalata di Firenze

Questo weekend a Firenze i Babbi Natale salgono anche in moto per la “Babbonatalata”, il raduno di motociclisti organizzato da Classic Special Firenze per raccogliere fondi a favore di di Caritas, Helios onlus e il canile rifugio Parco degli animali. 250 bolidi sfileranno lungo le strade della città, con partenza alle 10.00 da piazzale Michelangelo. Previste tappe in piazza della Repubblica, piazza Duomo (dove però i motociclisti arriveranno a piedi) e al parco degli Animali di Ugnano, per arrivare in viale Malta alle 13.30. Qui il percorso dettagliato della Babbonatalata.

Open day del canile di Firenze: festa dei doni al Parco degli animali

Questo weekend il Parco degli animali di Firenze apre le porte per la “Festa dei doni”: sabato 14 e domenica 15 dicembre sarà possibile visitare il canile-rifugio di Ugnano (viuzzo del Pantanino 11) e portare regali ai cani e ai gatti ospitati nella struttura, ad esempio cibo, accessori, scatolette di carne, dental stick, biscotti per cani e salviette per la pulizia del pelo. In cambio si riceverà il calendario del Parco.

Domenica intorno alle ore 12.00 arriveranno anche i Babbi Natale in motocicletta della Babbonatalata. Orario di apertura: sabato 8.30-17.00 e domenica 8.30-13.00.

A caccia di presepi e luminarie

Restando in tema natalizio, è il momento giusto per una bella passeggiata in centro per ammirare luminare e videoproiezioni. Dagli alberi di Natale d’artista in piazza Santa Maria Novella, Santissima Annunziata e piazza della Repubblica fino ai video mapping di Ponte Vecchio e del Museo Galileo: qui trovate tutte le installazioni di F-light 2019, il Firenze light festival.

Numerose anche le occasioni per ammirare presepi artigianali: due lavori di artisti contemporanei sono ospitati nella Basilica di Santo Spirito, in periferia ci sono i presepi meccanizzati, mentre in centro torna l’ormai tradizionale mostra all’Hotel Rivoli. In questo approfondimento i migliori presepi da vedere a Firenze e dintorni per il Natale 2019.

“Lucia, la radio al cinema” alla Manifattura Tabacchi

Lasciando gli eventi natalizi, segnaliamo che questo weekend la Manifattura Tabacchi di Firenze ospita per la prima edizione di “Lucia, la radio al cinema”, un festival tutto da ascoltare dedicato alle produzioni radiofoniche, alle narrazioni sonore e ai podcast da tutto il mondo, alcuni dei quali saranno sottotitolati per la prima volta in italiano. La kermesse si svolge da giovedì 12 a domenica 15 dicembre ed è promossa da Radio Papesse. Previsti anche ospiti, workshop e story show live. Ingresso gratuito, qui il programma completo.

Eventi a Firenze nel weekend: cosa fare, il calendario in sintesi (13-14-15 dicembre)

Vediamo in sintesi cosa succede questo fine settimana in città: