Meteo Firenze weekend 1-2 maggio: sabato pomeriggio possibile pioggia

Il weekend dell’1-2 maggio a Firenze sarà ancora all’insegna del tempo variabile stando alle previsioni meteo del Consorzio LaMMa. Gli esperti (come nei giorni scorsi) segnalano per Firenze possibile pioggia sabato pomeriggio (1 maggio). Domenica (2 maggio) invece il cielo, inizialmente nuvoloso nelle ore mattutine, tenderà a rasserenarsi nel pomeriggio-sera.

Il meteo per sabato (1 maggio) a Firenze e in Toscana

Secondo le previsioni meteo del Consorzio LaMMa per il weekend dell’1-2 maggio in Toscana, nella giornata di sabato (1 maggio) un po’ in tutta la regione ci sarà una tendenza all’aumento della nuvolosità in mattinata, con un peggioramento nel corso del pomeriggio, quando ci potranno essere con piogge prima sparse e poi diffuse in serata. Localimente, si potrà verificare anche qualche temporale. I venti inizialmente deboli tenderanno a divenire di Libeccio e a rinforzare in serata. Per quanto riguarda Firenze, la giornata di sabato sarà caratterizzata da cielo prevalentemente nuvoloso o coperto. Nel pomeriggio-sera ci potranno essere temporali alternati a schiarite e pioggia. La temperatura massima per il capoluogo toscano è stimata intorno ai 24 gradi.

Le previsioni per domenica (2 maggio)

Domenica (2 maggio), invece, stando alle previsioni degli esperti del LaMMa, in Toscana dopo una prima mattinata con le nuvole lil cielo tenderà a rasserenarsi. Sono segnalati ancora venti moderati o forti di Libeccio, soprattutto sulla costa livornese e sulle zone appenniniche. Dopo un sabato in cui saranno possibili piogge, domenica invece non servirà probabilmente l’ombrello a Firenze, anche se il cielo tenderà ad essere nuvoloso in mattinata e velato nel pomeriggio. La temperatura massima stimata a Firenze per domenica è di 20 gradi.