Nuovo dpcm: dove vedere in diretta il discorso del governo Conte

Un discorso in Parlamento, che si potrà seguire anche in diretta online e in tv, per fare il punto sulle misure anti-Covid decise dal governo Conte: martedì 6 ottobre il Ministro della Salute Roberto Speranza sarà alla Camera dei deputati per riferire sul nuovo dpcm e sulla proroga dello stato di emergenza.

Si avvicina infatti la scadenza di due provvedimenti che riguardano la pandemia di coronavirus: il “vecchio” decreto del presidente del Consiglio sulle norme per prevenire il contagio (dalla distanza di sicurezza al’obbligo di indossare la mascherina che potrebbe essere esteso anche all’aperto) in vigore fino al 7 ottobre e lo stato di emergenza Covid che è stato prorogato già una volta fino al 15 ottobre e che ora il governo vorrebbe allungare fino al 31 gennaio 2021.

Il nuovo dpcm e lo stato di emergenza, il confronto in Parlamento sulle restrizioni

Secondo le indiscrezione di stampa sul nuovo dpcm che sarà in vigore dall’8 ottobre sono in arrivo nuove restrizioni, visto l’aumento dei casi di Covid in Italia: tra le nuove misure allo studio la mascherina obbligatoria all’aperto, 24 ore su 24, il divieto per le Regioni di decidere allentamenti alle regole nazionali, il “coprifuoco” per bar e locali notturni con la chiusura anticipata alle 22.00 o alle 23.00 e le limitazioni per le feste private con un numero bloccato di partecipanti.

La decisione finale però – ha confermato il governo e lo stesso premier Conte – avverrà solo dopo il confronto con il Parlamento proprio in occasione del discorso del Ministro Speranza, che sarà trasmesso in diretta anche sui siti istituzionali. Successivamente alla discussione, sarà il Consiglio dei Ministri ad adottare le nuove misure.

Discorso del governo Conte in diretta, 6 ottobre: tv e streaming, dove seguire la diretta

Il ministro della Salute Roberto Speranza interverrà dai banchi del governo Conte alla Camera dei deputati martedì 6 ottobre a partire dalle ore 9.30, per illustrare le ipotesi sul nuovo dpcm, e il discorso sarà seguito dalla discussione e dalle votazioni (previste a Montecitorio non prima delle ore 12.00): la seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla web tv della Camera dei deputati. Con tutta probabilità l’intervento di Speranza sarà proposto live anche dai principali canali televisivi dedicati alle news, come Sky tg24 (canale 50 del digitale terrestre), Rainews 24 (tasto 48) e Tgcom 24 (canale 51).

Ecco i link utili per seguire la diretta: