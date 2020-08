Finite le vacanze si va dritti in isolamento. Molte regioni stanno disponendo la quarantena obbligatoria per chi torna dalla Grecia, rientra dalla Croazia, dalla Spagna, da Malta: dall’ordinanza della Regione Puglia al tampone obbligatorio in Emilia Romagna, per il momento le Regioni si muovono in modo autonomo, ma non è escluso che presto il governo possa decidere di estendere misure simili a tutta Italia con una normativa nazionale.

La quarantena per chi torna in Italia dall’estero

Sotto la lente sono alcune delle mete vacanziere più gettonate del Mediterraneo, visto che un numero consistente dei casi rilevati nelle ultime settimane riguarda proprio chi è tornato da lì dopo le ferie. Alcune regioni stanno prevedendo misure restrittive che si aggiungono a quelle già in vigore sulla quarantena per chi torna in Italia dall’estero.

Ibiza, Formentera, Canarie: la quarantena per chi torna dalla Spagna

In questi paesi la circolazione virale è maggiore che in Italia e nelle ultime settimane i numeri dei contagi sono aumentati di molto. In Spagna, ad esempio, la curva del contagio si era appiattita a giugno. Nel mese di agosto il paese ha invece registrato una nuova impennata, senza mai scendere sotto i duemila casi al giorno, con punte di 5.760 nuovi positivi in un giorno solo. Vero che la maggior parte di questi si verificano nella Spagna continentale, soprattutto in Catalogna. Ma anche nelle isole Baleari – Ibiza, Formentera, Maiorca –, mete turistiche tra le più gettonate in Europa, la tendenza è decisamente al rialzo. Per questo alcune regioni stanno introducendo la quarantena obbligatoria per chi rientra dalla Spagna.

Obbligo di quarantena per chi torna dalla Grecia

In Grecia il coronavirus ha colpito in modo meno aggressivo che in altri paesi europei. I dati ufficiali parlano di neanche 6 mila casi registrati dall’inizio della pandemia. Ma proprio in questo agosto il paese sta osservando il picco massimo dei contagi giornalieri, con medie più alte rispetto anche ai mesi di marzo e aprile. Anche in questo caso, alcune Regioni hanno stabilito che chi torna dalla Grecia deve fare la quarantena.

Quarantena per chi rientra dalla Croazia

Stesso discorso, in scala più piccola, vale per Malta: anche qui il coronavirus ha rialzato la testa proprio nel mese di agosto, quello con il maggior afflusso di turisti.

Molti i casi di ritorno anche dalla Croazia: quarantena con obbligo prevista da alcune delle ordinanza regionali emanate in questi giorni anche per chi torna dalle spiagge dell’Adriatico.

Quarantena, l’ordinanza della Regione Puglia e delle altre Regioni

L’ordinanza della Regione Puglia dispone la quarantena obbligatoria per chi torna dalla Grecia, dalla Croazia, dalla Spagna e da Malta: quattordici giorni di isolamento fiduciario dopo il rientro dalle vacanze.

Il testo completo dell’ordinanza della Regione Puglia sulla quarantena obbligatoria

Il provvedimento è già in vigore. Quarantena introdotta anche dalla Regione Campania, e pure la Sicilia ci sta pensando.

Dove è previsto l’obbligo di quarantena per chi torna in Italia

Niente quarantena, ma la Regione Emilia Romagna ha ordinato il tampone obbligatorio per chi torna proprio da Grecia, Spagna, Croazia e Malta, con il sistema dell’autodenuncia. Chi torna da queste mete ha l’obbligo di contattare la Ausl di residenza ed entro 24 ore sarà sottoposto a tampone. Se negativo, non dovrà fare altro. In caso di esito positivo ovviamente il paziente verrà sottoposto a quarantena e a tutte le procedure previste per i contagiati. Tamponi previsti anche dalla Regione Lazio.