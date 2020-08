Covid, nuova ordinanza Speranza sul tampone obbligatorio: il testo in pdf

Le regole per il rientro dall’estero cambiano ancora. Nella serata di mercoledì 12 agosto 2020 il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza anti-Covid, prevedendo il tampone obbligatorio per chi arriva da 4 Stati europei più a rischio contagio, oltre ad allungare la lista dei Paesi con divieto di ingresso in Italia: il testo è stato pubblicato in pdf sul sito ufficiale del Ministero.

La novità è arrivata dopo il proliferare di provvedimenti regionali, dalla Puglia alla Sicilia fino alla Toscana: l’ordinanza di Speranza detta delle regole omogenee a livello nazionale per chi arriva da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Tutto è legato alla situazione dei contagi di ritorno: i casi di coronavirus in Italia hanno iniziato a risalire da settimane, per effetto del rientro in patria di turisti italiani che hanno fatto le vacanze in zone Ue (e quindi non soggetti a quarantena, eccetto che per Romania e Bulgaria), aree dove però si sta registrando un boom di positivi.

Cosa dice il testo dell’ordinanza del Ministro della Salute Speranza sul tampone obbligatorio

Per chi nei 14 giorni prima del suo rientro in Italia abbia “soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna” – si specifica nel pdf del provvedimento – è previsto il tampone Covid obbligatorio (test molecolare o antigenico). In particolare il testo dell’ordinanza firmata da Speranza il 12 agosto 2020 prevede:

Il tampone obbligatorio da fare o in aeroporto, porto e luogo di confine oppure entro 48 ore dall’arrivo in Italia .

. In alternativa è possibile fare il test molecolare o antigenico per il Covid all’estero (ma solo nelle 72 ore precedenti all’ingresso in Italia) e presentare al momento dell’imbarco l’attestazione che certifichi il tampone negativo.

Inoltre si allunga la lista dei Paesi con divieto di ingresso in Italia: dal 13 agosto l’elenco comprende 17 Stati, con l’entrata della Colombia nella “black list” per il Covid.

Dove fare il tampone per il coronavirus

Il tampone obbligatorio al rientro in Italia da Spagna, Grecia, Croazia e Malta viene effettuato dall’azienda sanitaria locale di riferimento: in attesa dell’esame – si legge nel testo dell’ordinanza del Ministero della Salute “le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora”.

In Toscana la Regione ha stabilito che il costo è zero e il tampone si può fare senza prescrizione medica se si rientra dall’estero dopo viaggi di studio o di lavoro oppure da vacanze all’estero. Basterà fare richiesta ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie competenti.

Nuova ordinanza di Speranza, il testo in pdf sul sito del Ministero della Salute

La lista delle destinazioni europee per le quali sono state disposte queste misure potrà subire cambiamenti nelle prossime settimane, in base all’evoluzione dei contagi. Il testo completo dell’ordinanza firmata il 12 agosto dal ministro Roberto Speranza si può scaricare dal sito del Ministero della Salute (questo il link diretto al pdf).

Qui invece l’elenco degli ultimi provvedimenti presi dal dicastero sul coronavirus, tra norme, circolari e ordinanze.