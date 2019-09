Cosa succede Firenze oggi: notizie, cronaca, eventi, appuntamenti e meteo di giovedì 12 settembre 2019

Mostre. È il giorno dell’anteprima internazionale della mostra “La botanica di Leonardo. Per una nuova scienza tra arte e natura” . La conferenza stampa di presentazione è in programma alle ore 10.45 al Museo di Santa Maria Novella. Saranno presenti i curatori Stefano Mancuso, Fritjof Capra e Valentino Mercati, oltre al sindaco Dario Nardella. La mostra sarà aperta al pubblico da domani, venerdì 13 settembre.

Ataf presenta i . I mezzi, che vanno a integrare la flotta green già in servizio dallo scorso febbraio, saranno presentati in piazza Santissima Annunziata alle ore 12. Musica. Prosegue il Firenze Jazz Festival. Tra gli appuntamenti più attesi, l’omaggio a Stevie Wonder del quintetto di Claudia Tellini e il concerto del Mark Lettieri Trio, entrambi stasera in piazza del Carmine.

Eventi, notizie e mostre in programma a Firenze oggi

Politica. Penultimo giorno di Festa dell’Unità al Nelson Mandela Forum. Dalle ore 18:30si parla de ‘Il territorio tra vivibilità e sicurezza’ con l’assessore regionale Vittorio Bugli e il sindaco di Prato Matteo Biffoni. Alle 21 sul palco centrale sarà ospite la deputata Pd ed ex ministra Maria Elena Boschi .

Le previsioni meteo a Firenze del 12 settembre

Cielo sereno per tutto il giorno e temperature estive, con massime fino a 31 gradi. Il tempo si manterrà buono anche in serata e per tutta la giornata di domani. Non sono previste precipitazioni. Questo le previsioni meteo di oggi per Firenze secondo l’Istituto Lamma.