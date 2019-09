Piccoli, approfittatene questo è l’ultimo fine settimana di vacanza prima del ritorno sui banchi. Cosa fare con mamma e papà? Ecco una guida su come passare il weekend a Firenze insieme ai bambini: abbiamo selezionato 3 eventi per famiglie in programma tra venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre 2019. Circo, sport o giochi in legno, cosa preferite fare?

1. Cirk Fantastik, circo contemporaneo alle Cascine

Non piace solo piccoli, il circo contemporaneo affascina anche i più grandi: niente animali feroci o esotici, nel parco delle Cascine sono protagoniste le arti circensi (umane). In scena un mix di discipline, come teatro, danza aerea, giocoleria e molto altro.

Per tutto il weekend, fino a domenica 15 settembre, il festival Cirk Fantastik propone ai bambini e a tutta la famiglia un nutrito calendario di eventi nel piazzale del Re: spettacoli sotto i due tendoni (alcuni a pagamento, altri a offerta libera), un teatro ambulante, baby laboratori gratuiti e show all’aperto. Alla sera poi concerti.

Qui tutte le dritte sul Cirk Fantastik 2019.

2. Weekend di Feste dello sport a Firenze (per bambini)

Durante questo weekend doppio appuntamento con le feste dello sport dei Quartieri di Firenze, dove i bambini possono “toccare con mano” discipline tra le più diverse, gratuitamente. Nei giardini di Campo di Marte la settimana della Festa dello sport del Q2 si conclude sabato 14 con una corsa podistica a misura di piccolo e con il mercatino dei ragazzi, oltre al consueto spazio per provare gli sport.

Dall’altra parte della città, sabato 14 e domenica 15 settembre nell’impianto sportivo Betti in via del Filarete si tiene la festa dello Sport del Quartiere 4 con quasi 40 società sportive del territorio, tante occasioni per provare lo sport ed esibizioni nel palazzetto. Orario 10.00 – 19.00.

Qui le informazioni sulle Feste dello Sport nei Quartieri di Firenze.

3. Festival dei giochi in legno (14 – 15 settembre)

Tra gli eventi per passare il weekend con bambini a Firenze segnaliamo anche il Festival del Buon Sollazzo, ospitato sabato 14 e domenica 15 settembre dentro e fuori il Tuscany Hall. Si tratta di una kermesse dedicata ai giochi artigianali in legno, con il coinvolgimento di realtà ludiche da tutta Italia.

Piste di trottole, flipper in legno, biliardini, giochi scientifici, cooperativi o di abilità: mamma e papà insieme ai più piccoli si potranno cimentare con numerosi giochi e scoprire le nuove creazioni dell’ingegneria del Buon Sollazzo come “Beppo birilli” e il “Vulcano di palline”. Non mancheranno gare collettive, laboratori di falegnameria e uno spazio riservato al Lego. Ingresso intero 5 euro, bambini tra i 6 e i 12 anni 3 euro, gratis gli under 6. Informazioni sul sito ufficiale dell’Ingegneria del Buon sollazzo.

Weekend a Firenze: gli altri eventi (con bambini e senza)

Musica, festival, feste medievali e mercatini: abbiamo stilato anche una guida al weekend fiorentino per grandi, con gli eventi in programma il 13, 14 e 15 settembre.