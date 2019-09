Il meteo per questo weekend promette bene e a Firenze sono tanti gli eventi in programma, in centro e nei dintorni tra venerdì 13, sabato 14, domenica 15 settembre 2019. Musica, maestri profumieri, festival green e di musica, senza dimenticare gli immancabili mercatini e qualche occasione per ammirare capolavori dell’arte gratis: ecco c’è da fare e da vedere durante il fine settimana.

Il weekend in breve

Qui sotto le informazioni sugli eventi del fine settimana.



Fiorentina – Juventus, 14 settembre

La sfida più attesa in città, subito all’inizio del campionato. Sabato la Fiorentina affronta in un Artemio Franchi gremito la Juventus e molti tifosi viola sperano che dopo le prime partite, questa possa essere una nuova partenza per gli uomini di Montella. I biglietti sono andati a ruba. Fischio di inizio alle ore 15.00.



I concerti del Firenze Jazz Festival

L’Oltrarno “suona” per tutto il weekend grazie alle note del Firenze Jazz Festival (l’ex “fringe” festival) con tanti concerti gratuiti tra il palco centrale di piazza del Carmine, i locali della zona e la zattera sull’Arno tra Ponte Santa Trinita e Ponte Vecchio. Festa finale domenica 15 alla Manifattura Tabacchi con C’Mon Tigre in concerto e la jam session elettronico-sperimentale del progetto Uxuu.

Qui il meglio del programma del Firenze Jazz Festival 2019.



La città delle Fragranze (con Pitti)

Se alla Stazione Leopolda si svolge il salone “Pitti Fragranze” dedicato alla profumeria artistica e riservato solo agli addetti ai lavori, in musei e boutique di Firenze questo weekend sono ospitati gli eventi de “La città delle Fragranze”, un calendario collaterale aperto al grande pubblico.

In programma incontri, visite guidate su prenotazione, mostre, iniziative in gran parte gratuite. I dettagli nell’articolo su Pitti Fragranze 2019.

Eventi di questo weekend alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Il complesso industriale tra le Cascine e piazza Puccini non ospita solo il party finale del Firenze Jazz Festival domenica 15 settembre, ma durante il weekend è animato anche dagli eventi di God is green (fino a sabato 14). Questa rassegna sulla sostenibilità prevede incontri, workshop, laboratori per bambini a ingresso libero.

Unico evento a pagamento, lo spettacolo “DNA” (sabato 14 alle ore 21.30) dei Deproducers, collettivo di musicisti che unisce Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Max Casacci, Riccardo Sinigallia: il nuovo progetto è in collaborazione con Airc, con l’apporto del filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani e la consulenza scientifica del ricercatore Pier Paolo Di Fiore. Programma del festival God is green sul sito della Manifattura Tabacchi.



Mercatini del weekend a Firenze

Tra gli eventi del weekend a Firenze anche qualche occasione di shopping tra vintage e artigianato. Dopo la pausa estiva ripartono i mercatini in piazza dei Ciompi, nel centro di Firenze, che questo fine settimana, sabato 14 settembre da mattina a sera, ospita “Creative factory”, il progetto dell’Associazione Heyart dedicato ai nuovi artigiani con stand, laboratori e animazione.

Domenica 15 settembre nello Student Hotel di Firenze si svolge invece il Temporary Vintage market organizzato da Pimp my vintage, con abbigliamento, artigianato, gioielli e molto altro. Orario dalle 12.00 alle 21.00, ingresso libero.



Mostre e visite guidate gratis a Firenze durante il fine settimana

Passiamo alle opportunità per un fine settimana low cost nell’arte. Sabato 14 settembre, in occasione dell’anniversario della morte di Isadora Duncan, la mostra che Villa Bardini dedica alla danzatrice è a ingresso gratuito, con orario 10.00-19.00. L’iniziativa si replica anche sabato 21 per il weekend finale dell’esposizione. Qui invece le altre mostre in corso a Firenze durante questo ultimo scampolo di estate.

Fuori dal centro di Firenze, continuano le visite guidate gratuite al giardino della villa medicea di Castello, organizzate nell’ambito degli eventi per il Cinquecentenario della nascita di Cosimo I e Caterina de’ Medici. I tour si svolgono sabato e domenica in due turni, ore 9.30 e 11.00, su prenotazione (associazione Muse tel. 055.2768224 e 055.2768558, mail [email protected]).

Festa medievale di Brozzi 2019

Per quanto riguarda le rievocazioni storiche, sabato 14 settembre nel borgo di Brozzi, alla periferia ovest di Firenze, si svolge la festa “Un salto nel Medioevo all’ombra del Torrione di Brozzi”. Dalle ore 15.30 in poi mercato medievale, fiera degli antichi mestieri, sfilate dei cortei storici, esibizioni degli sbandieratori, burattini per bambini, giochi, banchi gastronomici, falconieri, musica, danza e canti. La sfilata conclusiva è prevista alle 22.00 e a seguire spettacolo di fuoco.



Festa del benessere all’Anconella (14 e 15 settembre)

A Firenze sud invece va in scena un weekend dedicato alla salute con la festa del benessere del Quartiere 3 che presenta eventi legati alle discipline olistiche, dallo yoga alla pranoterapia fino allo shiatsu e alle arti marziali. Sabato pomeriggio e domenica da mattina a sera dimostrazioni, consulenze e trattamenti gratuiti. In programma anche un vegan brunch domenica alle ore 12.00 (a pagamento e su prenotazione [email protected]).



Dog Plogging a Campo di Marte

In vista del festival dedicato agli amici animali “Follow your pet” che si svolgerà il prossimo weekend a Campi Bisenzio, gli organizzatori della kermesse propongono una mattinata di dog plogging a Firenze, abbinando attività fisica, raccolta dei rifiuti abbandonati e in questo caso anche la passeggiata di fido. Appuntamento con “Follow Your Pet and… Pulisci la città con noi!” domenica 15 settembre alle ore 9.45 nei giardini di Campo di Marte. E alla fine della camminata ecologica gadget per tutti.



Gli eventi per bambini nel weekend tra il 13, 14 e 15 settembre

Tanti gli appuntamenti riservati ai più piccoli: in due zone alla periferia di Firenze si svolgono altrettante feste dello sport, dove provare le discipline più diverse. Al Tuscany hall invece la prima edizione di un festival incentrato sui giochi in legno, mentre alle Cascine ci sono gli spettacoli di circo contemporaneo, laboratori ed esibizioni itineranti. Tutte le informazioni nell’approfondimento su cosa fare con i bambini a Firenze durante il weekend del 15 settembre.





Gli eventi del weekend nei dintorni di Firenze

Sulle colline di Fiesole torna “Olos – la città del Benessere”: sabato e domenica due giornate di incontri, seminari, lezioni aperte, master class e dimostrazioni dedicate alle discipline più diverse per prendersi cura del nostro corpo e della nostra mente. Dallo yoga al pilates fino al taijiquan. E nella sala del Basolato, in piazza Mino, mostra mercato dell’agricoltura biologica e dei presidi di Slowfood.

Sempre nei dintorni di Firenze, all’Impruneta continuano gli eventi in vista della Festa dell’Uva in programma l’ultimo weekend di settembre. In attesa dell’appuntamento clou, sabato 14 e domenica 15 si svolge il Peposo Day con la mostra mercato del vino Chianti Colli fiorentini (sala Don Binazzi, piazza Buondelmonti) e la gara del peposo che impegna le massaie dei 4 rioni (domenica).

Andando un po’ più lontano, a Empoli sabato 14 settembre è tempo di Nottissima 2019: dalle ore 18.30 in poi concerti, teatro, danza e installazioni nel centro storico della cittadina, con ingresso gratuito. Tra gli appuntamenti l’esibizione della cover band Killer Queen, il dj set di Radio Sei Vintage, il concerto del nonetto del Maggio Musicale fiorentino.



Le sagre del fine settimana

Per le buone forchette durante il weekend del 13, 14 e 15 settembre nei dintorni di Firenze si svolgono sagre per tutti i gusti. Al Girone (Fiesole) c’è la sagra del tartufo, a Pian di San Bartolo (sempre a Fiesole) è protagonista la bistecca. E ancora a Rufina la sagra del cacciucco e dei gamberoni alla griglia, a Pelago tortelli e bistecca, a Fucecchio galletto nostrale, a Marcignana (Empoli) la sagra dell’anatra Muta e infine a Vittolini (Empoli) si celebra la schiacciata con l’uva.

I dettagli nel nostro articolo sulle sagre a Firenze e dintorni nel mese di settembre.



E un appuntamento fuori Firenze

Infine uscendo fuori Firenze, intorno alla villa medicea di Poggio a Caiano (Prato) è il weekend dell’Assedio alla villa 2019. Dal 13 al 15 settembre una girandola di eventi tra spettacoli di luce e fuoco, performance contemporanee, teatro, rievocazioni storiche, mostre, visite guidate a tema, giochi per bambini, mercatini, stand enogastronomici. Biglietto di ingresso 4 euro un giorno, 6 euro 3 giorni, gratis per i bambini con meno di 12 anni.