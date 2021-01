Oggi che zona è? E domani in che zona siamo? Le regole per il 5 gennaio

Oggi in che zona siamo? E domani che zona Covid è: gialla, arancione o rossa? In tempo di coronavirus, il calendario “colorato” d’Italia può creare qualche problema, soprattutto quando le regole cambiano di giorno in giorno. Mentre il governo pensa a prorogare le limitazioni della zona rossa e arancione almeno fino al prossimo weekend con un nuovo decreto legge, facciamo chiarezza sulle regole e sulla zona colorata in cui ricadono tutte le regioni oggi, 4 gennaio, e domani, 5 gennaio.

Oggi che zona è?

Lunedì 4 gennaio è uno dei pochi giorni delle feste natalizie durante cui – in tutte le regioni d’Italia – sono in vigore le regole della zona arancione. Quindi i negozi possono restare aperti, chiusi invece ristoranti e bar (attivi solo per l’asporto e per le consegne a domicilio). Si può uscire di casa, ma non si può andare fuori dal proprio comune se non per motivi di salute, lavoro e necessità. Resta la deroga per gli spostamenti, all’interno della propria regione, verso un’abitazione privata: una volta al giorno, dalle ore 5 alle ore 22 e in massimo 2 persone (più eventuali figli under 14).

Domani 5 gennaio in che zona siamo

E domani, 5 gennaio, che zona è? Martedì 5 gennaio siamo in zona rossa: secondo il decreto legge del governo, durante le giornate prefestive sono in vigore in tutta Italia le regole dell’area di massimo rischio Covid. Quindi è necessario motivare ogni uscita da casa (per lavoro, salute o necessità), non si può uscire dal comune, le attività commerciali di beni non essenziali sono chiuse, chiusi anche i centri commerciali, ma alcuni negozi possono restare aperti (qui l’elenco). Per i ristoranti e nei bar rimane solo il take away e la consegna a domicilio.

Anche durante la zona rossa nazionale del 5 gennaio, resta in vigore la deroga dei “2 ospiti”: sono consentiti gli spostamenti, anche fuori comune (ma restando all’interno della propria regione) se si è diretti verso un’abitazione privata, dalle ore 5 alle 22, in massimo 2 persone più eventuali figli minori di 14 anni. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Sul sito del governo le risposte ai dubbi più comuni sulle restrizioni per l’emergenza Covid.