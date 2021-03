Nelle zone rosse barbieri e parrucchieri non sono aperti, chiusi anche i centri estetici: è quanto prevede l’ultimo Dpcm di marzo 2021 che ha cambiato le regole sulla riapertura delle attività commerciali. E così l‘acconciatura di Pasqua è a rischio in tutte le regioni con la massima allerta per il Covid-19, dal Piemonte alla Toscana, dalla Lombardia alla Campania, ma presto potrebbero arrivare novità su quando riaprono i parrucchieri in zona rossa, forse già ad aprile 2021.

Le apertura dei parrucchieri e dei barbieri ad aprile: l’allegato 24 al Dpcm

Secondo le regole stabilite dal Dpcm in scadenza il 6 aprile 2021, fino a quella data parrucchieri, barberi e centri estetici sono chiusi nelle regioni considerate zona rossa. La decisione è arrivata dopo le polemiche dei mesi scorsi sulle differenze normative sull’apertura dei coiffeur e dei centri estetici, su cui si era pronunciato anche il Tar del Lazio. Quindi nelle regioni rosse prima di Pasqua non sarà possibile andare a farsi la piega, il colore o un taglio. Bisognerà affidarsi al fai-date, come durante il lockdown, anche se i parrucchieri sconsigliano “colpi di testa”.

Al momento gli unici servizi alla persona inclusi nell’allegato 24 al Dpcm, e che quindi possono rimanere attivi anche nell’area di massimo rischio Covid, sono le lavanderie, le tintorie e i servizi di pompe funebri, che si aggiungono agli altri negozi aperti in zona rossa. Per sapere cosa cambierà dal 7 aprile 2021 e anche per capire quando riaprono parrucchieri, barbieri e centri estetici, bisognerà aspettare il testo del nuovo decreto Covid del governo Draghi.

Quando riaprono i parrucchieri nel 2021: dal 7 aprile c’è la riapertura?

A stabilire le restrizioni dal 7 aprile in poi sarà verosimilmente un decreto legge e non un nuovo Dpcm. Al momento è data per certa la conferma del sistema a fasce e probabilmente i colori continueranno a essere due (arancione e rosso) fino al termine del mese, con la proroga del blocco degli spostamenti tra regioni. Quello che potrà cambiare sarà il quadro di regole per le zone rosse e questo potrebbe influire anche su quando riaprono i parrucchieri e i barbieri.

Secondo le ultime notizie, nella bozza del nuovo decreto è prevista la riapertura dei parrucchieri e dei barbieri dal 7 aprile 2021 in zona rossa. Sembra improbabile invece una ripartenza dei centri estetici. La conferma arriverà con il testo del nuovo decreto, che è atteso prima di Pasqua, forse già mercoledì 31 marzo.