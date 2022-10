Rionalissima: a Campo di Marte il 16 ottobre 2022 torna il grande mercato

- Adv -

Domenica 16 ottobre 2022 torna “Rionalissima” a Campo di Marte, il grande mercato con centinaia di banchi intorno allo stadio Artemio Franchi Firenze: si tratta della fiera degli ambulanti più antica della città e una delle più estese della Toscana. L’evento richiama nella zona di viale Paoli e viale Fanti operatori da tutta la regione: un’occasione per curiosare tra le diverse bancarelle per trovare abbigliamento, accessori, oggetti per la casa, artigianato locale. Spazio anche ai prodotti enogastronomici e allo street food, dal panino con la porchetta fino ai brigidini.

Rionalissima a Campo di Marte: il mercato di ottobre 2022

Il mercato in formato maxi di Rionalissima, organizzato da Confesercenti Firenze e da Anva (associazione nazionale commercio su aree pubbliche) si svolge nell’aerea dello stadio di Campo di Marte ormai da 36 anni: la fiera del 16 ottobre 2022 è in programma da mattina a sera, dalle ore 8.00 fin verso le 19.00. Inoltre è prevista l’apertura straordinaria dei negozi della zona. Si tratta della 36esima edizione della manifestazione che si svolge due volte l’anno: a primavera (generalmente ad aprile) e in autunno (a ottobre). Aggiornamenti sui canali social della Confesercenti Firenze.

E torna la sagra dei funghi del fritto all’Affrico

Intanto, in occasione di Rionalissima, l’US Affrico ha deciso di fare il bis della sua sagra dedicata ai funghi e al fritto, domenica 16 ottobre 2022, sia a pranzo che a cena (apertura degli stand gastronomici dalle ore 12). L’iniziativa, organizzata nell’ambito dei festeggiamenti dei 100 anni dell’associazione sportiva con una prima edizione a inizio ottobre, si svolge presso l’impianto sportivo US Affrico in viale Manfredo Fanti 20, a pochi passi grande mercato degli ambulanti.