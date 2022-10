Cascine in Fiera: mercato domenica 30 ottobre 2022

- Pubblicità -

Domenica torna il mercato nel più grande parco di Firenze con “Cascine in fiera”, l’evento che il 30 ottobre 2022 porta nel polmone verde della città decine di banchi degli ambulanti per una manifestazione diventata ormai un appuntamento fisso dell’autunno.

Cascine in Fiera 2022: il mercato di domenica

Un ponte di Ognissanti all’insegna dello shopping all’aria aperta. Dall’abbigliamento alle calzature, dalla bigiotteria alle biancheria, dalle piante ai prodotti delle aziende agricole, fino allo street food con trippa, lampredotto e fritto, sarà una lunga giornata che proporrà tante occasioni. Domenica 30 ottobre le bancarelle prenderanno posto lì dove normalmente si svolge il mercato settimanale del martedì delle Cascine: la fiera degli ambulanti andrà dalla passerella dell’Isolotto (piazzale Kennedy) fino al ponte della tramvia (viale Lincoln).

L’orario

“Cascine in fiera” si svolgerà dalle ore 8.00 alle 20.00 del 30 ottobre e il grande mercato domenicale degli ambulanti è organizzato da Fivag Cisl Firenze. Per informazioni è possibile contattare il numero 3929699957 o controllare gli aggiornamenti sulla pagina Facebook del sindacato degli ambulanti. La manifestazione segue gli altri appuntamenti per lo shopping organizzati nelle settimane scorse a Campo di Marte. Intanto si attende il calendario 2022 del mercato delle Cascine nelle domeniche di dicembre, in vista del Natale.