Smart working, pubblica amministrazione: fino a quando?

Si chiama POLA (Piano organizzativo del lavoro agile) e promette di ridisegnare il calendario dello smart working per la Pubblica amministrazione dal 2021, mentre arriveranno novità dopo il 31 luglio 2020, quando scadranno le misure introdotte dal decreto rilancio per l’emergenza Covid: è in vista una proroga delle attività in remoto, fuori dagli uffici, ma non per tutti.

È proprio durante l’iter di conversione in legge del dl 34/2020 che è stato deciso di prorogare la possibilità di lavoro agile da casa della PA, grazie a un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle e approvato dalla Commissione Bilancio della Camera che modifica l’articolo 263 sullo smart working. Al momento il decreto rilancio è in discussione a Montecitorio e poi dovrà passare al vaglio del Senato. Ma vediamo le novità in attesa del via libera.

Quando? Smart working per la Pubblica amministrazione fino a dicembre 2020

Inizialmente il decreto rilancio fissava al 31 luglio la fine dello smart working, adesso l’emendamento stabilisce fino a quando durerà il lavoro agile per la Pubblica amministrazione: la metà dei dipendenti che svolgono attività possibili anche a distanza e online, potranno usufruire dello smart working fino al 31 dicembre 2020, mentre questa percentuale potrà salire al 60% nel mese di gennaio 2021.

Il piano organizzativo del lavoro agile (POLA), cosa cambia da gennaio 2021 e a chi spetta

Una vera e propria rivoluzione secondo la ministra per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone. Con la conversione in legge del decreto rilancio sarà quindi introdotto il POLA, Piano organizzativo del lavoro agile, che definirà le modalità dello smart working nella Pubblica amministrazione finita la “sperimentazione” del 2020: da gennaio 2021 non ci sarà una percentuale fissa per tutti gli uffici – ha chiarito la ministra Dadone – ma sarà decisa dai dirigenti a seconda dell’ente e dell’amministrazione pubblica, in base alle attività che si possono svolgere online e tenendo in considerazione il livello di digitalizzazione.

Smart working, conviene?

Secondo un’indagine presentata all’ultimo Forum per la Pubblica amministrazione, l’utilizzo dello smartworking durante il lockdown per l’emergenza Covid ha ridotto gli sprechi, dagli spostamenti (135 milioni di ore e 400 milioni di euro di benzina in meno) fino ai costi vivi per lo Stato (-30% tra energia, mense e pulizia). Se si raggiungerà l’obiettivo di almeno il 40% dei dipendenti in lavoro agile per 2 o 3 giorni la settimana, come indicato dalla ministra Dadone, secondo il Forum per la Pubblica amministrazione si potrebbero risparmiare 128 milioni di ore di spostamenti e 121 mila tonnellate di emissioni di CO2.