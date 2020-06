Stati generali, programma e invitati: chi partecipa e chi non ci sarà

Quattro, forse cinque giorni di confronto, raccolta di idee e proposte per il rilancio dell’economia italiana dopo lo shock coronavirus. Sono gli Stati Generali, l’evento convocato dal governo a partire da venerdì 12 giugno di cui oggi verranno definiti programma e invitati: chi partecipa e chi ha già rifiutato l’invito, tra rappresentanti politici, istituzionali, imprenditori, sindacati e ospiti internazionali

Stati generali, chi partecipa

Ci saranno i rappresentanti delle forze politiche parlamentari. O almeno quelle di maggioranza, rappresentata ovviamente dal governo stesso. e l’opposizione, anche se il centrodestra ha già fatto sapere che non sarà a Villa Pamphili.

La lista di chi partecipa agli Stati Generali è ancora tutta da definire, ma oltre alle forze politiche il programma prevede giornate dedicate al confronto con sindacati, associazioni di categoria e altri soggetti del mondo economico e produttivo. Si parla, ad esempio, della possibile presenza di amministratori delegati delle principali aziende italiane e delle maggiori partecipate, come Eni, Leonardo e Fincantieri. Ci saranno anche i rappresentanti delle istituzioni internazionali, Unione Europea in testa, ma in videoconferenza.

E poi una serie di ospiti, personalità di spicco italiane e non, scelte tra architetti, docenti, accademici, ricercatori ed esperti di temi ambientali di fama internazionale.

Il programma

In linea di massima, il programma degli Stati generali dovrebbe essere questo:

venerdì 12 giugno: nel pomeriggio, confronto con le opposizioni .

. sabato 13 giugno: rappresentanti delle istituzioni europee e internazionali .

. lunedì 15 giugno: incontri con le parti sociali e i sindacati .

e i . martedì 16 giugno: Confindustria e altre associazioni di categoria.

Più che una giornata dedicata per intero agli incontri con gli esperti internazionali sembra più probabile che i loro interventi vengano spalmati nei quattro (o cinque) giorni del programma. Una “finestra” per gli ospiti dovrebbe essere ritagliata nel pomeriggio di sabato.

Stati generali, chi sono gli invitati

Tra gli invitati sicuri agli Stati generali ci sono le tre principali forze di opposizione, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il centrodestra ha però già fatto sapere che non parteciperà.

“Gli italiani non hanno bisogno di altri show e passerelle – ha detto Matteo Salvini, leader della Lega –, ma della cassa integrazione per milioni di lavoratori, soldi veri per imprenditori e famiglie, scuole aperte e sicure”. Contestata anche la scelta di Villa Pamphili: “Il luogo del confronto e della discussione è il Parlamento, non le ville o le sfilate”. Anche se su questo il premier Giuseppe Conte ha replicato precisando che “Villa Pamphili è una sede istituzionale di alta rappresentanza della Presidenza del Consiglio”.

Il no del centrodestra, il sì dell’Ue

“Siamo disponibili a portare le nostre proposte nel dibattito, anzi chiediamo di essere ascoltati”, ha dichiarato il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani al Corriere della Sera. Non agli Stati generali, ma in quelle che Tajani ritiene siano le sedi istituzionali preposte al confronto. “Se il premier Conte ci convoca a Palazzo Chigi prima dell’inizio degli Stati generali, noi siamo pronti ad andare”.

Più disponibilità da parte dei massimi rappresentanti delle istituzioni internazionali. Dovrebbe esserci, anche se solo in collegamento video, la presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen. Tra gli invitati che dovrebbero partecipare ai lavori degli Stati generali anche il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e la direttrice del Fondo monetario internazionale Kristalina Gheorghieva. L’intervento della presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, è atteso in videoconferenza intorno alle 12 di sabato. Alcune indiscrezioni di stampa avevano parlato anche della possibilità di coinvolgere Mario Draghi, ma l’ex presidente della Bce non sarà tra gli invitati.

Chi c’è agli Stati generali: dai sindacati a Colao

Gli inviti non sono ancora partiti, ma saranno di certo convocati agli Stati generali i segretari delle tre maggiori sigle sindacali. Maurizio Landini della Cgil, Annamaria Furlan della Cisl, Carmelo Barbagallo della Uil. Anche se la proposta è stata accolta in modo tiepido, ci sarà anche Carlo Bonomi, nuovo presidente di Confindustria. Ci sarà anche Vittorio Colao, capo della task force governativa che ha elaborato il programma di proposte per il rilancio dell’economia italiana diventato noto, appunto, come Piano Colao.

Quanto ai “super ospiti”, sembrano confermate le presenze degli archistar Renzo Piano, Massimiliano Fuksas e Stefano Boeri. Si parla anche di un invito al fondatore di Eataly Oscar Farinetti. Il Corriere della Sera anticipa oggi che il pomeriggio del sabato sarà dedicato a un dibattito con gli economisti francesi Esther Duflo (premio Nobel 2019) e Olivier Jean Blanchard, moderato da Raffaella Sadun, professoressa di Business Administration in the Strategy Unit all’università di Harvard.