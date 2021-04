Canna, retino, licenza e una bella ripassata alle regole anti-Covid relative agli spostamenti. In Toscana, con la zona arancione o rossa, la pesca dilettantistica e quella sportiva sono permesse solo entro specifici limiti: due ordinanze regionali chiariscono quando e dove si può andare a pescare e anche se è possibile farlo fuori comune.

La pesca dilettantistica e sportiva in zona rossa

Il nuovo decreto legge Covid ha confermato le norme dell’ultimo Dpcm e quindi l’interpretazione resta la stessa. Nelle aree della Toscana dove sono in vigore le regole della zona rossa, non si può andare a pesca fuori dal comune di residenza o domicilio, sia nel caso di attività dilettantistica sia per quella professionistica. Sono permessi invece gli spostamenti all’interno dei confini comunali.

L’ordinanza della Regione Toscana n° 8/2021 chiarisce che in zona rossa la pesca nel proprio comune è permessa esclusivamente in forma individuale (e quindi da soli) e c’è l’obbligo di rientrare nella propria abitazione entro fine giornata. Restano in vigore gli orari del coprifuoco, dalle 5 alle 22.

Spostamenti, zona arancione e pesca: in Toscana si può andare a pescare fuori comune?

Per la pesca in zona arancione si applica l’ordinanza 117/2020 della Regione Toscana, che al punto 16 stabilisce dei confini più larghi rispetto a quelli fissati per la fascia di rischio rossa. In zona arancione si può fare pesca sportiva o dilettantistica anche fuori comune, ma restando nella provincia toscana di residenza o domicilio, e sempre a livello individuale. Rimane inoltre l’obbligo di fare rientro a casa entro fine giornata.

Per quanto riguarda l’attività ittica professionale si può andare a pescare anche fuori regione, in tutto il territorio nazionale – chiarisce l’ordinanza 117/2020 sulla zona arancione toscana – visto che i decreti sull’emergenza Covid autorizzano gli spostamenti per lavoro.

Le regole per pescare: i testi delle ordinanze della Regione Toscana (pdf)

Qui si trovano tutte le ordinanze del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani emesse per l’emergenza Covid con chiarimenti anche sugli spostamenti e su quando è possibile andare in un negozio fuori comune o dal parrucchiere fuori città. Questi i link diretti alle due ordinanze relative all’attività ittica e venatoria: