Dpcm, la Toscana in che zona è: rossa, arancione o verde?

Dopo l’ultimo Dpcm la Toscana sarà nella zona verde, arancione o rossa? È quello che si chiedono i cittadini del granducato all’indomani della firma dell’ultimo decreto del presidente del Consiglio. L’unica certezza è che, a causa della pandemia, dal 5 novembre al 3 dicembre 2020, le regioni d’Italia saranno suddivise in base a 3 diversi livelli di rischio e sui giornali sono già spuntate le ipotesi sui “colori Covid” di ogni area, per capire chi ricade nella “zona rossa”, chi in quella arancione e i territori invece bollati come zona verde.

Il Dpcm infatti prevede regole valide in tutta Italia e poi restrizioni aggiuntive a seconda del grado di rischio delle singole regioni (il cosiddetto livello rosso o arancione).

La Toscana in che zona Covid è secondo il nuovo Dpcm?

Sarà un’ordinanza del Ministro della Salute, sentiti i governatori, a stabilire questa mappa. Stando al nuovo Dpcm, per capire in quale area Covid è la Toscana, se nella zona rossa, in quella arancione o verde, non si prenderà in considerazione solo l’indice di contagiosità del Covid-19 (il famigerato Rt), ma anche gli altri 21 parametri e coefficienti del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Si va dall’incidenza dei casi positivi su 100.000 abitanti (la Toscana è ora l’ottava regione in Italia per questo parametro), alla tenuta del sistema sanitario regionale.

La Toscana è in bilico tra la zona verde e quella arancione, sembra lontano invece uno scenario da “regione rossa”, ma starà agli esperti del Comitato tecnico scientifico sul Covid-19 analizzare tutti gli aspetti. La riunione degli esperti è prevista oggi (4 novembre) alle 16.00. Se guardiamo soltanto l’Rt, che da noi è al 1,41, la Toscana cadrebbe in zona arancione, altri indicatori – come la tenuta degli ospedali – potrebbero però far calare il livello di rischio in modo tale che la nostra regione rientrerebbe nella zona verde.

Zona verde: le restrizioni anti-coronavirus

Ecco tutte le regole del nuovo Dpcm di novembre da seguire se la Toscana rientrasse nella “zona verde”:

Coprifuoco dalle ore 22 alle 5 del mattino (salvo eccezioni di comprovata necessità legate a motivi di lavoro o di salute. Chi uscirà in quella fascia oraria dovrà portare con sé l’autocertificazione)

dalle ore 22 alle 5 del mattino (salvo eccezioni di comprovata necessità legate a motivi di lavoro o di salute. Chi uscirà in quella fascia oraria dovrà portare con sé l’autocertificazione) Chiusi tutti i musei e le mostre

e le Stop anche per tutte le attività per cui è stata già decisa la chiusura: palestre, teatri, cinema, fiere, convegni, sagre, impianti sciistici

Didattica a distanza per tutte le scuole superiori

per tutte le scuole superiori Didattica in presenza per le scuole elementari, medie e dell’infanzia (con obbligo di mascherina per i maggiori di 6 anni)

per le scuole elementari, medie e dell’infanzia (con obbligo di mascherina per i maggiori di 6 anni) Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione di farmacie, alimentari, edicole e tabacchi

nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione di farmacie, alimentari, edicole e tabacchi Chiusura di bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie alle 18 (asporto e consegna a domicilio fino alle 22)

Sospensione dei concorsi pubblici (ad eccezione di quelli per il personale sanitario)

(ad eccezione di quelli per il personale sanitario) Chiusura delle sale bingo e scommesse

Capienza dimezzata su autobus e treni regionali

e treni regionali Consentito l’accesso ai parchi

Parrucchieri aperti

Toscana in zona arancione, ecco cosa succederebbe

Se invece la Toscana rientrasse nella zona arancione sarebbe previsto un giro di vite ulteriore: oltre alle restrizioni già previste per la zona verde scatterebbero altre limitazioni.

Ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie chiusi sempre

Blocco degli spostamenti da e verso le altre regioni*

da e verso le altre regioni* Vietati gli spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza o domicilio*

* salvo eccezioni di comprovata necessità legate a motivi di lavoro o di salute. Chi uscirà in quella fascia oraria dovrà portare con sé l’autocertificazione