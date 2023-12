La tramvia di Firenze circola a Natale, Santo Stefano e Capodanno

- Pubblicità -

Niente vacanze per la tramvia di Firenze, che circolerà durante le feste: sarà in servizio anche a Natale, il 26 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il Capodanno 2024. Gli orari delle due linee (T1 Villa Costanza – Careggi e T2 Aeroporto – Unità) saranno quelli festivi, mentre a San Silvestro i tram circoleranno no-stop per tutta la notte.

Gli orari della tramvia di Firenze per Natale e 26 dicembre 2023

La tramvia sarà quindi in regolare servizio il 25 e 26 dicembre 2023 e come detto circolerà secondo gli orari festivi. In particolare la linea 1 garantisce la prima corsa da Scandicci alle ore 4.35 dalla fermata De André (alle 5 dal capolinea di Villa Costanza) e alle ore 4.44 dall’ospedale di Careggi, mentre l’ultima partenza da Villa Costanza e Careggi è in programma alle 0.12. La frequenza delle corse varia a seconda del momento della giornata, da un minimo di 7 minuti per gli orari di maggiore afflusso fino ai 25 minuti durante la notte. La linea 2 invece nei giorni festivi garantisce la prima corsa da piazza dell’Unità e dall’aeroporto di Firenze alle 5 del mattino e l’ultima alle 0.30 dal centro e alle 0.04 dall’aeroporto. La frequenza va da un minimo di 7 minuti a un massimo di 22.

La tramvia in funzione no-stop per Capodanno

Anche 31 dicembre il servizio della tramvia di Firenze si svolgerà secondo gli orari festivi (quest’anno San Silvestro cade di domenica), ma non si fermerà a mezzanotte, continuando a passare per tutta la notte, in modo da consentire a fiorentini e turisti di raggiungere con i mezzi pubblici le piazze del centro dove sono stati organizzati gli eventi per il Capodanno 2024. Al mattino del 1° gennaio poi scatterà il consueto orario festivo e il tram circolerà regolarmente per tutta la giornata. Aggiornamenti sul sito www.gestramvia.it.