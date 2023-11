Capodanno 2024 a Firenze: aumentano le feste in piazza

- Pubblicità -

La città si prepara per le feste. Gli eventi di Capodanno 2024 a Firenze saranno in piazza, con il numero dei luoghi coinvolti che aumenterà rispetto all’ultima edizione. Da quattro piazze si passerà a sei, animate da generi di musica diversi: anche il prossimo 31 dicembre non ci sarà il concertone al piazzale Michelangelo, ma tanti eventi diffusi. Intanto dal 7 dicembre prenderanno il via gli appuntamenti in vista del Natale.

Green line e luminarie per Natale

Il Comune di Firenze ha annunciato che sta organizzato il calendario di eventi natalizi, che animeranno la città per un mese dal 7 dicembre, passando per Natale, Capodanno e l’Epifania. Tra le conferme, il ritorno di Green line, il festival a cura di Mus.e dedicato alla luce e ai videomapping che illuminerà i principali monumenti di Firenze, da Ponte Vecchio a Palazzo Vecchio.

- Pubblicità -

Altre iniziative natalizie saranno organizzate fuori dal centro storico, nelle piazze principali dei quartieri, e saranno rivolte soprattutto a famiglie con bambini per delle vere e proprie feste di rione. Firenze è pronta poi ad agghindarsi: torneranno poi gli addobbi, le luminarie e gli alberi di Natale nelle piazze del centro e dei quartieri. E poi spettacoli per bambini, con Babbi Natale, elfi e Befane acrobatiche che si caleranno dai palazzi del centro.

Il Capodanno 2024 in piazza a Firenze: dal Duomo a piazza Santa Croce

Nei prossimi giorni il Comune di Firenze pubblicherà l’avviso pubblico per la la selezione di progetti per il Capodanno 2024 nelle piazze cittadine. Come detto saranno 6 gli spazi del centro e dell’Oltrarno coinvolti: in piazza della Signoria ci sarà uno spettacolo di danza e canto; quest’anno il concerto gospel si sposterà in piazza San Giovanni vicino al Duomo; in piazza Santissima Annunziata arriverà il jazz; un orchestra dal vivo animerà piazza Santa Croce anche on danze; piazza del Carmine ospiterà musica pop o di cantautori; mentre le vie dell’Oltrarno, come da tradizione, saranno percorse da una marching band.

- Pubblicità -

Anche per il Capodanno 2024 il Comune di Firenze punta su un programma policentrico, preferendo al concertone del piazzale Michelangelo, una serie di iniziative che toccano diverse piazze. “Come da alcuni anni abbiamo scelto di non concentrare gli eventi in un unico spazio ma di tenere i festeggiamenti in maniera diffusa, così da moltiplicare luoghi e occasioni di divertimento, e da dare a tutti la possibilità di godere degli spettacoli e degli eventi”, ha detto la vicesindaca e assessore alla cultura Alessia Bettini.