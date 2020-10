Tramvia notturna, tornano gli orari lunghi nel weekend

Sirio torna a fare le ore piccole il venerdì e il sabato sera. Dopo sette mesi di sospensione, la prima corsa notturna della tramvia di Firenze è fissata per il weekend di venerdì 9 ottobre 2020: sarà proprio in quel fine settimana che la linea 1 e linea 2 torneranno a viaggiare con orari estesi fino alle 2.00. L’iniziativa – pensata per far spostare con i mezzi pubblici chi esce la sera – era stata sospesa lo scorso 13 marzo in pieno lockdown per il coronavirus.

La ripresa del servizio notturno è stato annunciato dal Comune di Firenze che ha fatto il punto sul piano mobilità del centro storico. Mentre è stata stoppata l’apertura anticipata alle 16.00 delle porte della ztl di lungarno Vespucci e via della Scala (prevista in via sperimentale a settembre), restano gli sconti nei garage intorno al centro per parcheggiare la macchina a un prezzo ridotto.

Gli orari della tramvia notturna durante il weekend

Dal 9 ottobre 2020, ogni venerdì e sabato notte l’ultima corsa della linea 1 e la linea 2 della tramvia non sarà più a mezzanotte e mezzo, ma il servizio verrà ampliato fino alle 2.00 di notte, per garantire i collegamenti tra la Stazione Santa Maria Novella, Scandicci, l’ospedale di Careggi e l’aeroporto di Firenze.

Il servizio notturno durante i fine settimana era introdotto per la prima volta 9 anni fa, quando la linea 1 della tramvia fece gli straordinari in via sperimentale tra agosto e settembre, riscuotendo un buon successo soprattutto tra gli utenti più giovani. L’iniziativa è poi stata replicata nel 2015 facendo registrare in 5 mesi quasi 20.000 passeggeri by night.

Tramvia di Firenze e regole Covid

A bordo della tramvia restano le regole per la prevenzione del coronavirus: mascherina obbligatoria e igiene frequente delle mani. Dallo scorso 14 settembre, in base al decreto su trasporti e scuola che consente di viaggiare all’80% della capienza del mezzo, possono salire a bordo di ogni convoglio fino a 215 persone.