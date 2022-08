Anni Hottanta Remix, gli 80′ spopolano all’Estate Fiorentina

Pubblicità

Collant strappati, t-shirt extra large, giacche di pelle cortissime, gioielli appariscenti e trucco esagerato: Firenze si veste nuovamente anni Ottanta per gli “Anni Hottanta Remix” di questa Estate Fiorentina 2022. Linguaggi, suoni, immagini e luoghi: la città, in testa a questa anomala ondata già quattro decenni fa, – tanto da diventare centro di creatività permanente, fucina d’idee e laboratorio di formazione per la nuova generazione -, sarà attraversata nuovamente da concerti, performance, mostre, cinema, letteratura, talk e incontri fino a settembre. Non tanto al fine di celebrare, ma per specchiarsi e trovare nuovi stimoli che facciano mettere il naso più consapevolmente anche negli anni Venti del Duemila.

Anni Hottanta Remix, gli appuntamenti dell’Estate Fiorentina 2022

Martedì 23 agosto

Tanti gli eventi di Anni Hottanta Remix in programma durante l’Estate Fiorentina ad agosto 2022, nel corso dell’Estate Fiorentina: martedì 23, alle 18, appuntamento al Museo Marino Marini con “Le radio degli anni 80”, un talk che racconta due radio storiche fiorentine: Controradio e Radio Cento Fiori attraverso eventi speciali che hanno firmato in questo decennio. Tra gli ospiti d’eccezione, ricordiamo: Stefano Fabbri, Roberto Nistri, Andrea Sbandati, Gianni Pini, Benedetto Ferrara e Sara Maggi.

Giovedì 25 e venerdì 26 agosto

Giovedì 25 e venerdì 26, invece, al Cinema La Compagnia si terranno due giornate speciali dedicate ai documentari sulla Firenze degli anni Ottanta. In particolare, dalle ore 19 spazio alla proiezione di “Scintille. Generazione Trend” per la regia di Carlo Gardenti con interviste, tra gli altri, a Samuele Mazza, Sandro Pestelli, Loretta Mugnai e Luca Ghibaudo.

Alle ore 21:00, invece, sarà la volta di “Ciao, Libertini – Gli anni ottanta secondo Pier Vittorio Tondelli”, prodotto da Sky Arte e realizzato da Darallouche, dove viene data un’interpretazione critica al decennio tramite lo sguardo attento e le parole del noto cronista di cui ricorre quest’anno il trentesimo anniversario della morte, e che ritroviamo anche in “Un weekend postmoderno” di Ernesto De Pascale e Paolo Donati: un documentario sulla creatività a Firenze negli anni Ottanta, ispirato al celebre diario del cronista, abituale frequentatore della città. A chiudere la rassegna cinematografica è “Crollo Nervoso. Firenze Sogna” di Pierpaolo De Iulis e Raveup Produzioni, dedicato al Rinascimento Musicale in Italia sulle origini di band iconiche come Litfiba, Diaframma, Neon e Pankow.

Estate Fiorentina 2022, un settembre a ritmo di Anni Hottanta Remix

Si inizia al Museo Marino Marini venerdì 2, alle ore 19, con “Sandro Lombardi legge Pier Vittorio Tondelli” in una performance in cui l’attore, tra i più importanti della scena italiana, si confronta con lo scrittore e cronista leggendo alcuni testi significativi che raccontano gli eventi giovanili nella Firenze del tempo.

Il programma di Anni Hottanta remix nell’ambito di Estate Fiorentina 2022 prosegue domenica 4, alle ore 12, in occasione di BAMM, “Editoria. Anni di Carta.”: Sara Maggi, Leonardo Tozzi, Patrizia Asproni e Gianni Sinni approfondiranno la storia di riviste ed esperienze editoriali a Firenze, come “Westuff”, trimestrale bilingue su moda, arte, musica e costume; “Harno” rivista sulle culture underground e “Firenze Spettacolo”: il “Time Out” fiorentino su cultura e intrattenimento, che esce ininterrottamente dal 1980. A seguire, alle ore 18, “Il Casablanca a Firenze – Culture Giovanili nelle Case del Popolo”, dedicato all’esperienza del club ospitato all’Sms di Rifredi con Andrea Sbandati, Vincenzo Striano, Silvano Panichi, Marzia Frediani e il presidente Arci Firenze.

Dalla passeggiata postmoderna ai 40 anni di Litfiba: Anni Hottanta Remix a Firenze

Lo stesso giorno, alle ore 19:30, partirà “80’s Tour Firenze Notturno, Firenze Anni ‘80”: una passeggiata postmoderna in bicicletta negli spazi storici della New Wave fiorentina, dalla musica alla moda, dal clubbing alla storia del rock fiorentino. Ogni stazione avrà un piccolo report affidato alla voce narrante dell’attrice Daniela Morozzi.

Mercoledì 14, invece, alle ore 19.00 il gruppo dei Giovanotti Mondani Meccanici raccontano la loro storia attraverso immagini e parole che ripercorrono i momenti più vitali che gli anni Ottanta fiorentini abbiano mai avuto; mentre il 16 settembre, alle ore 18, Ghigo Renzulli ci racconta “40 anni da Litfiba” insieme ad Alberto Pirelli. La storia e la vita di uno dei musicisti più celebri della città attraverso i decenni, dagli anni 70 alla cantina di via de’ Bardi a Firenze, dall’esplosione rock fino al grande successo e poi la carriera da solista.

Sabato 17, alle ore 20.30, si terrà “Mephisto Ballad”, dedicato a uno degli eventi più importanti della New Wave fiorentina: la Mephistofesta del Litfiba che si svolse al Casablanca a Rifredi il 16 Febbraio 1982. A quarant’anni esatti il progetto, curato e rivisitato da Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi, presenteranno dal vivo questo nuovo percorso con la collaborazione di altri musicisti, tra cui Flavio Ferri, Mariano De Tassi, Beppe Brotto e l’ambientazione sonora di Vladimir Jagod.

Al Museo Marino Marini, il 19 settembre alle ore 18.00 arriva anche Piero Pelù che presenta il suo libro “Spacca l’infinito” in cui ripercorre, tra parole e musica, la vita del cantante toscano dall’infanzia fino alla scelta rock e la nascita dei Litfiba. Un talk con la presenza di numerosi ospiti che ripercorreranno, insieme al pubblico, le tappe più importanti della carriera di Pelù.

Anni Hottanta Remix, gran finale per l’evento dell’Estate Fiorentina 2022

Mercoledì 21, alle ore 21.30, l’evento si conclude tra musica dance e balli scatenati alla discoteca Tenax con “Cabaret Futura 2” sulle note della band fiorentina Pankow, veri e propri precursori delle sonorità elettroniche e techno, e i Soul’s Hunters featuring Nicola Vannini che, dopo decenni, torna sul palco per un’unica e speciale apparizione, con la sua musica tra atmosfere dark e nuova psichedelia. A chiudere la serata la performance di Larry Dj, uno dei protagonisti assoluti delle notti fiorentine.

Tutte le manifestazioni in programma sono a ingresso libero e su prenotazione. Info: [email protected].