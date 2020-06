Aperitivo in terrazza a Firenze, dove farlo (con vista dal rooftop)

Sul “tetto” degli hotel o in cima ai musei, nel cuore del centro storico o nelle zone limitrofe: con l’arrivo dell’estate 2020 a Firenze viene voglia di aperitivo in terrazza, all’aperto e davanti a un bel panorama: e quale migliore scelta di un rooftop con vista sulla città? Ecco una selezione dei luoghi più gettonati, dove bere un buon drink e stuzzicare qualcosa, senza perdere d’occhio i monumenti più suggestivi.

Inutile dire che, rispetto al passato, gli ingressi sono contingentati o ridotti e l’attenzione al rispetto delle regole anti-coronavirus per la sicurezza dei clienti e del personale è estrema. Le norme per l’aperitivo a Firenze al tempo del Covid riguardano l’obbligo di indossare la mascherina (che può essere tolta quando si sta seduti al tavolo), il distanziamento tra i tavoli, il divieto di assembramento e l’invito ad utilizzare gel igienizzante o sapone per detergere le mani il più spesso possibile.

B-Roof e B-green: l’aperitivo con vista dell’Hotel Baglioni

Due nomi, un panorama unico: B-Roof è il ristorante affacciato su Firenze, B-green la terrazza dove fare un aperitivo con vista al Grand Hotel Baglioni. Il rooftop dell’albergo offre uno spettacolo mozzafiato su tutto il centro di Firenze: dalle Cappelle Medicee, che pare di sfiorare con un dito, a Santa Maria Novella, fino al Duomo. Il cocktail bar e il ristorante, da poco rinnovati, offrono una carta ricercata e proposte culinarie di tendenza. È gradita la prenotazione.

Grand Hotel Baglioni – B-Green

piazza dell’Unità Italiana, 6

orario: dalle 14.00 alle 00.30

Aperitivo sulla terrazza dell’Hotel Continentale

Più centrale di così non si può: l’elegante terrazza dove fare un aperitivo con vista all’Hotel Continentale di Firenze è – letteralmente – a strapiombo sul Ponte Vecchio. Visto lo spazio limitato (l’accesso al rooftop bar è contingentato a 18 ospiti per volta) è vivamente consigliata la prenotazione. I prezzi? 50 euro per due persone, inclusa bottiglia di prosecco o due cocktail a scelta dal menu.

Hotel Continentale

vicolo dell’oro, 6

aperto dalle 17 alle 23 – prenotazioni: 342 1234710

Empireo: apericena del Plaza Hotel Lucchesi, con panorama su Santa Croce

Il nome è tutto un programma, si chiama “Empireo” la terrazza all’ultimo piano del Plaza Hotel Lucchesi dove degustare un aperitivo con vista sul centro, guardando il tramonto. A pochi passi dalla Basilica di Santa Croce e con una bella piscina che riflette gli ultimi raggi del sole (ad uso esclusivo degli ospiti dell’albergo), l’hotel propone un apericena ricco e gustoso. Prenotazione obbligatoria.

Empireo – Plaza Hotel Lucchesi

Lungarno della Zecca Vecchia, 38

Aperto dalle 17 alle 01.00 – Apericena dalle 19 alle 22 – Prenotazioni: 055.26236

Student hotel: il drink in terrazza più alla moda di Firenze è qui

Decisamente l’aperitivo panoramico più posh di Firenze: la terrazza all’ultimo piano dello Student Hotel è ormai un punto di riferimento per chi è alla ricerca di un posto bello e alternativo. Il cocktail bar che offre piccoli stuzzichini (non aspettatevi un apericena) da accompagnare al drink è di fianco alla piscina più fotografa dagli instagramer. Non è necessaria la prenotazione.

Student Hotel

Viale Spartaco Lavagnini, 70

terrazza aperta al pubblico dalle 18 alle 22 (accessi contingentati) – Informazioni: 055 062 1855

Aperitivo gourmet: Sesto on Arno, il rooftop riapre a luglio 2020

È stato uno dei primi ad offrire la possibilità di sorseggiare un drink all’ora dell’aperitivo con vista dall’alto a trecentosessanta gradi sul centro di Firenze. Riapre il 9 luglio 2020, dopo la battuta d’arresto dovuta al lockdown causato dall’emergenza Covid, Sesto on Arno, rooftop bar e ristorante dell’Hotel Westin Excelsior. Certamente uno dei cocktail bar con vista più eleganti ed esclusivi della città. È gradita la prenotazione, confermati i prezzi: 28 euro a persona per l’aperitivo gourmet con finger food.

Sesto on Arno

Piazza Ognissanti, 3

Aperto a partire dal 9 luglio 2020. Orario bar aperto: dalle 12 alle 24 – prenotazioni: 055.27152783

Caffè del Verone: aperitivi con vista, dal “loggiato segreto” del Museo degli Innocenti

È aperto fino al tramonto questo posto speciale: più che una terrazza, una grande loggia coperta a cui si accede dal bellissimo e rinnovato Museo degli Innocenti. Il Caffè del Verone (il verone era l’antico stenditoio dove nell’Ottocento veniva stesa ad asciugare la biancheria) ha riaperto i battenti e garantisce oltre a pranzi e merende anche l’aperitivo (in formula apericena il venerdì), offrendo un panorama sui tetti del centro di Firenze. Uno sguardo inedito che rimette in pace col mondo. È gradita la prenotazione.

Caffè del Verone, Museo degli Innocenti

piazza Santissima Annunziata, 13

Prenotazioni: 350.0970302

Drink da film: col panorama di piazza Santo Spirito

Affacciata su piazza Santo Spirito, su questa loggia è stato girato Un tè con Mussolini, storica pellicola di Franco Zeffirelli. La Loggia Roof bar di Palazzo Guadagni è la terrazza con vista dove prendere un aperitivo nel cuore dell’Oltrarno fiorentino. La prenotazione è consigliabile dopo le 19.

La Loggia Roof bar, Palazzo Guadagni

Piazza Santo Spirito, 9 – Prenotazioni: 055.2658376

