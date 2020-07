Firenze ha una “nuova” terrazza panoramica: l’edificio è storico, esiste fin dal milleduecento, ma durante l’estate 2020 è la prima volta che l’Antica Torre Tornabuoni apre le porte della doppia terrazza a fiorentini e toscani per visite gratuite, all’ora dell’aperitivo, con cocktail e cene davanti a una vista unica su Firenze. Ma solo su prenotazione.

Un tempo casa della famiglia Guelfa dei Gianfigliazzi, oggi è una dimora storica con 25 camere, servizio ristorante e bar panoramici, proprio accanto alla Chiesa di Santa Trinita, in via Tornabuoni 1, nel cuore del centro storico.

L’estate dell’Antica Torre Tornabuoni di Firenze: aperitivo e cena sulla terrazza con vista

Dopo il successo delle visite organizzate per il 24 giugno, in occasione di San Giovanni, l’Antica Torre Tornabuoni permette a un numero ristretto di persone di scoprire le sue due terrazze affacciate su Firenze, ogni martedì e mercoledì di luglio e agosto dalle ore 19.00 alle 21.00 anche con la possibilità di fare un aperitivo con vista. Ogni giovedì e venerdì invece sono in programma cene curate dallo chef Carlos Eduardo Curasma, mentre sempre a luglio e agosto le coppie di innamorati potranno fissare un tavolo per una cena romantica affacciata su Firenze.

Le cene e gli aperitivi si svolgono su 2 livelli diversi e in un doppio spazio all’aperto di 400 metri quadrati con una vista unica su Firenze: la “Terrazza Duomo”, 25 metri di altezza da cui ammirare la Cupola del Brunelleschi, Palazzo Strozzi e Santa Maria Novella, e la “Terrazza Arno”, una sorta di balcone panoramico alto 30 metri da cui ammirare l’Oltrarno, da Santo Spirito al Cestello.

“Estate in Torre” per fiorentini e toscani, gli eventi e le prenotazioni

Definito anche un programma di eventi sull’Antica Torre Tornabuoni, durante tutta l’estate 2020: il 10 agosto è in programma la Cena sotto le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo, mentre il 7 settembre, in occasione di una ricorrenza tradizionale fiorentina, la Rificolona, è in calendario la festa di fine estate 2020 con apericena, visita guidata alla città e la chiusura della camminata alla torre di via Tornabuoni 1 con le rificolone accese.

Aperitivo, cena, visite ed eventi sono solo su prenotazione, chiamando l’Antica Torre Tornabuoni al numero 055.2658161 in orario di ufficio. Qui invece la guida agli aperitivi panoramici di Firenze.