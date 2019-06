Beerrenai 2019 ha in serbo un programma di eventi lungo un mese, tutti a ingresso gratuito: non solo una grande festa della birra ospitata nel parco dei Renai di Signa, alle porte di Firenze, ma anche concerti, mercatini artigianali, un contest per band emergenti, raduno di auto e moto, gare di karaoke, mostre canine, paintball, perfino una sfida al femminile che premia chi mangia di più. E poi un’area food con mille posti a sedere dove assaporare produzioni tipiche accompagnate da birre artigianale, un luna park più esteso per bambini, ragazzi e adulti.

Le date

Beerrenai Music Summer Festival 2019 apre il cartellone estivo giovedì 4 luglio, per andare avanti nel polmone verde di Signa fino al 4 agosto, ogni sera, con un evento diverso. Intorno a questo villaggio del divertimento i servizi già presenti ai Renai: la pista da ballo, il ristorante pizzeria, la piscina con cocktail bar dove fare anche aperitivo e un’area kids con giochi per i bambini fino ai 6 anni.

Beerrenai 2019, il meglio del programma

Il festival ogni anno richiama 180mila persone, grazie ai tanti appuntamenti sotto le stelle. Pezzo forte del programma targato Beerrrenai 2019, come di consueto, le cover band, dai Killer Queen (che aprono le danze il 4 luglio), alla Combriccola del Blasco (7 luglio), fino al Litfibaday (21 luglio). La novità di questa sesta edizione è il Beerrrenai contest live music, che vedrà sfidarsi 6 gruppi emergenti dall’8 luglio al 29 luglio.

Spazio anche alle feste a tema, come il single party e l’Aperifollia, entrambi nella serata del 5 luglio, la serata dedicata ai 50 anni di Woostock con tanti musicisti sul palco (11 luglio), le tappe del Mamamia di Torre del Lago, celebre locale lgbt della Versilia (12 luglio e 2 agosto), lo show “Back to Festivalbar” con musica anni Novanta e Duemila targato “Vola tutto night” (13 luglio), la finalissima del karaoke (30 luglio).

E ancora i doppiaggi in toscano di “Toscana Maremma maiala” seguiti dal concerto dei Duova (10 luglio), due giorni di paintball con dimostrazioni e torneo nazionale (20 e 21 luglio), la mostra canina a ingresso gratuito (21 e 27 luglio) e una sfida tutta al femminile per scoprire chi mangia più “Wurstel e birra” in pieno stile “Altrimenti ci arrabbiamo”, il celebre film con Bud Spencer e Terence Hill (primo agosto). Chiude il cartellone di eventi domenica 4 agosto “Rock in movie”, 2 ore di musica in sincro con tutte le scene dei film più famosi.

La festa della birra di Signa: giorno per giorno

Ecco quindi la lista di eventi di Berrenai 2019, con il programma giorno per giorno:

GIOVEDI’ 4 luglio

Killer Queen – cover band dei Queen

Raduno Auto & Moto – auto americane del Gotham Cars Club Toscana e moto degli IRON FIST BIKERS

VENERDI’ 5 Luglio

Single Party di Beerrenai

Aperifollia – Francesco Wakemeup Pucci e Francesco Rdj, Mr Bose Voice

SABATO 6 LUGLIO

Suzy Q in concerto

Raduno Auto d’epoca – MotoClub TARTARUGA di Lastra a Signa

DOMENICA 7 LUGLIO

La Combriccola del Blasco – cover band di Vasco Rossi

LUNEDI’ 8 LUGLIO

Beerrrennai Contest Live Music

MARTEDI’ 9 LUGLIO

Baila que te pasa – spettacoli e animazione con le migliori scuole di danza della Toscana

MERCOLEDI’ 10 LUGLIO

Toscana Maremma Maiala – cabaret e doppiaggi comici

DUOVA in concerto

GIOVEDI’ 11 LUGLIO

Woodstock Celebration

VENERDI’ 12 LUGLIO

Raduno Ducati – Doc Prato 2009-2019

Mamamia Official Tour – drag queen, performers, go go boys e musica pop commerciale

SABATO 13 LUGLIO

Back to Festivalbar – Vola Tutto Night

DOMENICA 14 LUGLIO

Negramaro Tribute Band

LUNEDI’ 15 LUGLIO

Beerrenai Music contest – seconda serata eliminatoria

MARTEDI’ 16 LUGLIO

Breathe Floyd – tribute band dei Pink Floyd

MERCOLEDI’ 17 LUGLIO

Mekkanix – Metallica Cover band

GIOVEDI’ 18 LUGLIO

Sterbenstein – Rammstein Tribute Band

VENERDI’ 19 LUGLIO

Raduno Auto Storiche – Riams e CInquino.it

Festa Sismica Reggaeton

SABATO 20 LUGLIO

Dimostrazione di Paintball

“Mode Inside” – Depeche Mode Tribute Band

DOMENICA 21 LUGLIO

Torneo nazionale di Paintball

mostra canina

Litfiba Day con due band

LUNEDI’ 22 LUGLIO

Beerrrenai Music Contest terza serata eliminatoria

MARTEDI’ 23 LUGLIO

Rino Gaetano Official Tribute band

MERCOLEDI’ 24 LUGLIO

“Via del campo” De Andrè VS “Il Veliero” Lucio Battisti

GIOVEDI’ 25 LUGLIO

“Living Theory” – Linkin Park Worldwide Tribute

VENERDI’ 26 LUGLIO

Bon Jovi VS Guns ‘n Roses Tribute band

SABATO 27 LUGLIO

Mostra canina

Raduno Vespa Club

80Voglia Cover Band anni ’80

DOMENICA 28 LUGLIO

Ligabue Cover Band

LUNEDI’ 29 LUGLIO

Finale Beerrrenai Music Contest 2019

MARTEDI’ 30 LUGLIO

Finalissima Karaoke + No Singer Band

MERCOLEDI’ 31 LUGLIO

Jovaband – Jovanotti tribute band

GIOVEDI’ 1 AGOSTO

Woman vS Food – gara “Wurstel e birra”

“Brain Shake” (AC/DC) VS Darkness Tribute Band

VENERDI’ 2 AGOSTO

Mamamia official summer toru 2019 ai Berrrenai 2019

SABATO 3 AGOSTO

Raduno Club Abarth

Suzy Q live

DOMENICA 4 AGOSTO

Rock in Movie- Film party band con 2 ore di musica in sincro con tutte le più belle scene dei film

Aggiornamenti sulla pagina Facebook di BeerRrenai Summer Music Festival.