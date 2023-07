Cinema alla Manifattura Tabacchi: arena all’aperto (gratis)

- Pubblicità -

Il cinema all’aperto della Manifattura Tabacchi di Firenze torna ad arricchire la programmazione delle arene estive 2023, con due ovità: una nuova location e l’ingresso gratis. Dopo tre anni di biglietti a pagamento, per questa stagione l’accesso sarà libero. Per un mese, dal 26 luglio al 27 agosto, il grande schermo si accenderà ogni sera alle ore 21.15 nella “Maker street“, la nuova zona riqualificata del complesso alle spalle della Palazzina dell’Orologio. Il titolo dell’iniziativa, curata dalla Fondazione Stenesen, è (Non solo) Cinema in Manifattura perché accanto ai titoli in cartellone (molti in lingua originale con sottotitoli in italiano) ci saranno anche eventi speciali.

Le novità del cinema alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Spazio quindi alle pellicole indimenticabili, a mini rassegne tematiche e a ospiti speciali come il rapper Frankie hi-nrg mc, che nella serata inaugurale presenterà l’anteprima del film Rheingold del pluripremiato regista Fatih Akin, o il regista Andrea Magnani che il 9 agosto parlerà della commedia surreale La Lunga Corsa, in prima visione. E poi una serata incentrata sul tema della fotografia, venerdì 28 luglio, con il corto A History of the World according to Getty Images di Richard Misek seguito dal documentario Infinito – L’universo di Luigi Ghirri, che Matteo Parisi ha dedicato alla carriera del famoso fotografo.

Il programma del cinema all’aperto, uno degli eventi di punta dell’estate alla Manifattura Tabacchi, vuole offrire una selezione di film e tematiche alternativa alle altre arene estive fiorentine, grazie ai titoli scelti da Michele Crocchiola e Carlo Pellegrini. Ci sono i classici da riscoprire, come Eva contro Eva (20 agosto) o l’esilarante Frankestein Junior (la notte di Ferragosto), ma anche proposte per spettatori curiosi consigliate da Carlo Pellegrini (Nessuno deve sapere il 31 luglio, 3.000 anni di attesa il 10 agosto, Passeggeri della notte il 26 agosto, La doppia vita 18 agosto).

E ancora le prime visioni, tra cui il 29 luglio Kursk, dedicato all’inabissamento del famoso sommergibile russo con la regia del premio Oscar Thomas Vinterberg, e le “Istantanee dal mondo” per affrontare in modo diverso temi di attualità: il potere in Russia (Morto Stalin se ne fa un altro, 12 agosto), la società iraniana (Leila e i suoi fratelli, 14 agosto) e la genitorialità durante la pandemia (Coma, 21 agosto). In programma pure mini rassegne: una è un omaggio a Erik Gandini, tre film sono invece dedicati a Berlino e per finire 3 date sono incentrate sul tema della montagna in collaborazione con il CAI di Firenze.

Un’arena estiva “in cuffia”

Dopo aver fatto tappa negli anni scorsi all’interno del cortile della ciminiera e poi nella piazza dell’orologio della Manifattura Tabacchi di Firenze, adesso il cinema all’aperto si trasferisce negli spazi recentemente riqualificati della Marker Street alle spalle della Palazzina dell’orologio, tra gli edifici B4 e B12. L’accesso è da via delle Cascine 35 o da via Tartini 11. A disposizione degli spettatori ci saranno anche cuffie per seguire i film con il miglior audio possibile, senza perdersi una parola.

Le proiezioni iniziano alle ore 21.15 e in caso di maltempo la comunicazione dell’annullamento della serata sarà data entro le 20.00 del giorno stesso. A disposizione anche i bar, i food truck e i punti ristoro della Manifattura, che chiudono a mezzanotte.

Il programma 2023 del cinema all’aperto nella Manifattura Tabacchi

Ecco nel dettaglio la programmazione dell’arena estiva “(Non solo) cinema in Manifattura”, dal 26 luglio al 27 agosto 2023 (qui il pdf):

26 LUGLIO / Rheingold di Fatih Akin

alla presenza di Frankie Hi nrg Mc

/ Rheingold di Fatih Akin 27 LUGLIO / Madre di Rodrigo Sorogoyen

/ Madre di Rodrigo Sorogoyen 28 LUGLIO / Evento speciale Cinema e fotografia

A History of the World according to Getty Images di Richard Misek

(versione orig. sott. ita)

+

Infinito – L’universo di Luigi Ghirri

di Matteo Parisini

/ A History of the World according to Getty Images di Richard Misek (versione orig. sott. ita) + Infinito – L’universo di Luigi Ghirri di Matteo Parisini 29 LUGLIO / Kursk di Thomas Vinterberg

(versione orig. sott. ita)

/ Kursk di Thomas Vinterberg (versione orig. sott. ita) 30 LUGLIO / L’Infernale Quinlan di Orson Welles

(versione orig. sott. ita)

/ L’Infernale Quinlan di Orson Welles (versione orig. sott. ita) 31 LUGLIO / Nessuno deve sapere di Bouli Lanners

(versione orig. sott. ita)

/ Nessuno deve sapere di Bouli Lanners (versione orig. sott. ita) 1 AGOSTO / La teoria svedese dell’amore di Erik Gandini

+

Chirurgo ribelle di Erik Gandini

/ La teoria svedese dell’amore di Erik Gandini + Chirurgo ribelle di Erik Gandini 2 AGOSTO / Ema di Pablo Larraín

(versione orig. sott. ita)

/ Ema di Pablo Larraín (versione orig. sott. ita) 3 AGOSTO / Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard

(v. orig. sott. ita)

/ Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard (v. orig. sott. ita) 4 AGOSTO / I miserabili (Les Misérables) di Ladj Ly

/ I miserabili (Les Misérables) di Ladj Ly 5 AGOSTO / Official secrets – Segreto di Stato di Gavin Hood

/ Official secrets – Segreto di Stato di Gavin Hood 6 AGOSTO / Goodbye Lenin di Wolfgang Becker

/ Goodbye Lenin di Wolfgang Becker 7 AGOSTO / I guerrieri della notte di Walter Hill

(versione orig. sott. ita)

/ I guerrieri della notte di Walter Hill (versione orig. sott. ita) 8 AGOSTO / Wild love di P. Autric, C. Yvergniaux, Z. Sottiaux, L. Georges, M. Laudet, Q. Camus

+

This mountain life di Grant Baldwin

(versione ita sub. eng.)

/ Wild love di P. Autric, C. Yvergniaux, Z. Sottiaux, L. Georges, M. Laudet, Q. Camus + This mountain life di Grant Baldwin (versione ita sub. eng.) 9 AGOSTO / La lunga corsa di Andrea Magnani

Alla presenza del regista Andrea Magnani

/ La lunga corsa di Andrea Magnani 10 AGOSTO / 3000 anni di attesa di George Miller

/ 3000 anni di attesa di George Miller 11 AGOSTO / Videocracy – Basta apparire di Erik Gandini

(versione ita sub. eng.)

/ Videocracy – Basta apparire di Erik Gandini (versione ita sub. eng.) 12 AGOSTO / Morto Stalin se ne fa un altro di Armando Iannucci

/ Morto Stalin se ne fa un altro di Armando Iannucci 13 AGOSTO / Berlin Calling di Hannes Stöhr

(versione ita sub. eng.)

/ Berlin Calling di Hannes Stöhr (versione ita sub. eng.) 14 AGOSTO / Leila e i suoi fratelli di Saeed Roustay

(versione orig. sott. ita)

/ Leila e i suoi fratelli di Saeed Roustay (versione orig. sott. ita) 15 AGOSTO / Frankenstein junior di Mel Brooks

/ Frankenstein junior di Mel Brooks 16 AGOSTO / Ice Merchants di João Gonzalez

+

Return to Mount Kennedy di Eric Becker

(versione ita sub. eng.)

/ Ice Merchants di João Gonzalez + Return to Mount Kennedy di Eric Becker (versione ita sub. eng.) 17 AGOSTO / Wolfkin di Jacques Molitor

(versione orig. sott. ita)

/ Wolfkin di Jacques Molitor (versione orig. sott. ita) 18 AGOSTO / La doppia vita di Madeleine Collins di Antoine Barraud

/ La doppia vita di Madeleine Collins di Antoine Barraud 19 AGOSTO / La notte del 12 di Dominik Moll

/ La notte del 12 di Dominik Moll 20 AGOSTO / Eva contro Eva di Joseph L. Mankiewicz

(versione orig. sott. ita)

Eva contro Eva di Joseph L. Mankiewicz (versione orig. sott. ita) 21 AGOSTO / Coma di Bertrand Bonello

(versione orig. sott. ita)

/ Coma di Bertrand Bonello (versione orig. sott. ita) 22 AGOSTO / After Work di Erik Gandini

/ After Work di Erik Gandini 23 AGOSTO / Mademoiselle di Park Chan-wook

/ Mademoiselle di Park Chan-wook 24 AGOSTO – Lo sguardo sulle Apuane

alla presenza di Alberto Grossi

Il sasso di Bruno Bozzetto

Cosa c’è sotto le nuvole di Alberto Grossi

Aut out di Alberto Grossi

Cave Cavem di Alberto Grossi

Carie di Achille Mauri, Marzio Nard

– alla presenza di Alberto Grossi Il sasso di Bruno Bozzetto Cosa c’è sotto le nuvole di Alberto Grossi Aut out di Alberto Grossi Cave Cavem di Alberto Grossi Carie di Achille Mauri, Marzio Nard 25 AGOSTO / Victoria di Sebastian Schipper

/ Victoria di Sebastian Schipper 26 AGOSTO / Passeggeri della notte di Mikhaël Hers

(versione orig. sott. ita)

/ Passeggeri della notte di Mikhaël Hers (versione orig. sott. ita) 27 AGOSTO / Bande à part di Jean-Luc Godard

(versione orig. sott. ita)