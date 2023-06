Manifattura Tabacchi: gli eventi dell'estate 2023

- Pubblicità -

L’ex Manifattura Tabacchi di Firenze ospita gli eventi dell’estate 2023 con un ricco programma che andrà avanti fino al 30 settembre, nell’ex complesso industriale di via delle Cascine, a pochi passi da piazza Puccini. Quattro mesi di iniziative animeranno gli spazi della Factory, le aree del boulevard e il Giardino della Ciminiera all’insegna di musica live, arte, cinema, laboratori per bambini, food e drinks, moda e lifestyle, books, talks e festival. La proposta estiva nasce da un progetto di stretta collaborazione tra le diverse realtà del territorio e i negozi, bar, ristoranti e laboratori della Manifattura, che contribuiscono tutti a creare un luogo di ritrovo e scambio culturale, basato sui principi delle botteghe che si trovavano nelle piazze delle città di un tempo.

Musica: gli eventi dell’estate alla Manifattura Tabacchi

La musica – giostra di emozioni in grado di abbassarti, sollevarti e scuoterti l’umore – inaugurerà l’estate di Manifattura Tabacchi. Tra i vari appuntamenti, ricordiamo che martedì 13 giugno, alle ore 19:00, si terrà l’esibizione del musicista e cantautore folk Piers Faccini nell’ambito della rassegna LoudLift LIVE, a cura del designer Matteo Gioli. Venerdì 16 giugno, dalle ore 22:00, appuntamento invece con Pantha du Prince, storico producer della scena elettronica tedesca che ha deciso di dar spazio alla natura come focus nelle sue produzioni. Chi ama il funk, il rap e la trance potrà infine partecipare alle esibizioni live di Pino D’Angiò e Daniel Monaco grazie a Disco Stupenda, in programma il 23 giugno.

- Pubblicità -

Tra le novità vi è la recente collaborazione di Manifattura Tabacchi con la Scuola di Musica di Fiesole, presente in cartellone per tutta l’estate con tanti live. Il primo appuntamento è fissato per sabato 10 giugno (ore 17:00), pomeriggio durante il quale si terrà un concerto-spettacolo sulla fiaba musicale “Piccolo blu piccolo giallo”. Le sorprese però non finiscono qui! Manifattura Tabacchi, anche nel 2023, ha deciso di rinnovare la collaborazione con Lattexplus tramite due serate esclusive. La prima sarà venerdì 9 giugno con Courtesy, Gabrielle Kwarteng e Speaking Minds e la seconda il 30 con Chaos in the CBD e Danee.

Cinema all’aperto alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Chi ha veramente la passione per il cinema, non può proprio stare a casa a vedere i film durante le serate della bella stagione. La straordinarietà della “settima arte” è il fatto che consente di immergersi nella storia e di vivere l’esperienza come se fossimo realmente lì. La visione di un film davanti al grande schermo è infatti un’opportunità unica per intrattenersi e divertirsi, con amici o da soli. Tutto questo per ricordare che, tra gli eventi dell’estate 2023 a Firenze, in Manifattura Tabacchi torna il cinema all’aperto. La programmazione dei film è a cura di Fondazione Stensen, con una nuova sede: l’arena en plein air sarà infatti allestita nella Maker Street, aperta dopo la riqualificazione di un’altra porzione dell’immenso complesso. Le date e i titoli in cartellone devono essere ancora annunciati.

- Pubblicità -

Mostre e incontri

Chi fosse in cerca di divertimento all’insegna di una giornata immersiva nell’arte, deve sapere che gli spazi del B11 di Manifattura Tabacchi, fino al 18 giugno 2023, ospitano l’esposizione dedicata all’artista estone Katja Novitskova, realizzata in occasione della mostra “Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye”, attualmente in corso a Palazzo Strozzi, e in collaborazione con Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Questa iniziativa è arricchita dal Public Program, un programma di eventi collaterali. Tra questi, si ricorda il progetto “Calentamiento” del collettivo Vaste Programme (15 giugno) e le visite guidate in mostra con mediatrici e mediatori culturali (ogni giovedì, dalle ore 14:00 alle 23:00).

Il 7 giugno invece, alle 18:30, la galleria d’arte TOAST Project Space in via delle Cascine 33 inaugura la mostra “Wieland Schoenfelder”, a cura di Condylura (fino al 16 luglio). Tra le realtà del mondo dell’arte e del design presenti, si ricordano l’artista sperimentale Duccio Maria Gambi, la galleria d’arte contemporanea fondata da Gianluca Gentili e la galleria-showroom ZOO_Hub, che riunisce e promuove le eccellenze del settore nell’ambito dell’arredo e dell’oggettistica.

- Pubblicità -

Moda ed eventi dell’estate alla Manifattura Tabacchi

Pitti Uomo, evento durante il quale Firenze si trasforma in capitale della moda, si avvicina sempre di più. Si tratta di un‘opportunità unica per scoprire le ultime tendenze della moda maschile, dalle sfilate agli eventi esclusivi. Proprio in quei giorni, e più precisamente martedì 13 giugno 2023 (dalle ore 17:30), il brand SUPERDUPER, uno dei più importanti per quanto riguarda il mondo del cappello e che dal 2019 ha scelto Manifattura Tabacchi come sede del proprio laboratorio, presenterà la sua nuova collezione nel nuovo atelier della Factory, creata a quattro mani con Max Poglia (Poglia co. in Florence).

Lo stesso giorno aprirà le porte al pubblico anche Archivi Sartoriali, marchio che realizza abbigliamento uomo e donna su misura. Moda e accessori sempre protagonisti con LUNEDÌ, fondato da Alessandra Lunedì, che crea abiti sartoriali nel rispetto della natura e Fàbera, brand italiano di gioielli etici e sostenibili fatti a mano con diamanti da laboratorio e oro riciclato 18k. Dal 14 al 18 giugno il primo piano dell’edificio B9 ospita la mostra “THreSH(h)ōld – a point of beginning”, con installazioni realizzate dagli studenti del Polimoda (apertura dalle ore 17:00 alle 22:00).

Nella Factory di Manifattura Tabacchi si possono trovare molte altre eccellenze diverse tra loro, come Noa Ink (tatuaggi e piercing), Blues Barber (barberia) che, dal 6 al 10 giugno, ospita il pop up store dello studio di design Spaghetti Studio e Trek Bikes (progettazione e produzione di biciclette e accessori). Il 22 giugno si terrà infine l’opening di Polvere Nera Parrucchieri, da oltre 40 anni salone con personale qualificato proveniente dall’Accademia Polverini di Firenze.

Laboratori e centri estivi per bambini/e

Cari genitori, potreste anche accompagnate i/le vostri/e bambini/e a conoscere il mondo con tante e divertenti attività. Dal 19 giugno, e per tutta l’estate, saranno attivi i centri estivi con laboratori artistici a cura di Onouka, attività legate al mondo dello skateboard con Fortezza Crew e laboratori di teatro, musica e danza grazie a “Il paracadute di Icaro”.

Anche la Fondazione Ferragamo sarà presente in Manifattura Tabacchi con speciali iniziative dedicate ai più piccoli. Si parte domenica 18 giugno con il workshop “Eco collage La Tomaia”, dalle ore 16:30 alle 18:00. Per i più piccoli (7-12 anni) e per i/le ragazzi/e (13-15 anni) si terrà il workshop “Laboratorio delle Regine Africane: Njinga Mbande, racconto della vita della grande Regina del Regno del Ndongo”, realizzato in collaborazione con Todomodo Dilà, che si terrà il 16 giugno, alle ore 17:30, nel Giardino della Ciminiera.

Libri e conversazioni

Sfidate la routine esplorando le vicende che solo un libro è in grado di offrire. Dopo il successo dell’ultimo libro di Tomaso Montanari, presentato lo scorso 24 maggio, prosegue la rassegna TMMT (una storia di lettere messe al punto giusto nel momento giusto), dedicata al mondo dell’editoria che presenta la rubrica “Autori e Libri Saggi”. Il prossimo appuntamento è il 19 giugno, alle ore 18:30, con l’autore Eric Gobetti che parlerà del suo ultimo libro “I carnefici del Duce”. Inoltre, a giugno, sarà possibile visitare Officina Botanica, il giardino pensile progettato sul tetto dell’edificio 11, con il paesaggista Antonio Perazzi (la data e la modalità di iscrizione saranno presto disponibili online).

Gli eventi dell’estate 2023 alla Manifattura Tabacchi: i festival

Alla Manifattura Tabacchi, tra gli eventi dell’estate, c’è aria di festival! Al via nel mese di settembre al Florence Folks Festival e Fabbrica Europa. Il mese si concluderà con la V edizione di “Many Possible Cities”, festival della rigenerazione urbana di Manifattura Tabacchi. Tre giorni di talk, workshop e incontri con ospiti nazionali e internazionali che quest’anno saranno dedicati a riflettere sulle trasformazioni urbane e dei territori delle aree interne, sulla valutazione d’impatto degli interventi di rigenerazione e sulla grande sfida collettiva che è il clima.

Cibo e bevande

Infine lo street food. Ogni lunedì, nei mesi di giugno e luglio, i camioncini del cibo presenti nel viale (Chiosco ai Renai e Necciaio) ospiteranno alcune eccellenze del panorama gastronomico, locale e non. I cuochi che saranno ospitati in quel luogo arricchiranno per la serata la proposta culinaria con alcune delle loro specialità. Ma questa non è l’unica novità, perché gli stessi camioncini proporranno una programmazione di laboratori creativi.

Il bistrot Bulli&Balene, già presente tra le attività temporanee di Manifattura, inaugurerà ufficialmente la sua sede definitiva l’8 giugno; mentre l’11, dalle ore 18:00, ci sarà l’opening del juice bar e ristorante Shake Cafè. La proposta gastronomica si arricchisce con l’offerta di HIROKO Bentō e vini fatti a modo, che propone i piatti della cucina popolare giapponese ideati e preparati espressi dalla chef Hiroko, il laboratorio di pasticceria Cuchiss Lab, con la grande varietà di dolci ispirati alla tradizione anglosassone e con la Bottega biologica, punto d’incontro tra le piccole aziende agricole locali e la città, dove è possibile acquistare le eccellenze gastronomiche del territorio.

Il programma completo degli eventi dell’estate 2023 è disponibile sul sito ufficiale della Manifattura Tabacchi di Firenze.