Estate Fiorentina 2021: un milione di presenze e le prime novità per il 2022

Un milione di presenze nell’edizione appena trascorsa e qualche anticipazione per il 2022: si chiude così l’edizione 2021 dell’Estate Fiorentina. A tracciare il bilancio del 2021 e annucniare le prime novità per la futura edizione è stato l’assessore alla cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi.

Le prime novità per l’Estate Fiorentina 2022

Il titolo dell’Estate Fiorentina 2022 sarà “tre passi avanti”, per evidenziare una ripartenza di slancio dopo il Covid e come omaggio a una canzone della Bandabardò, cui sarà dedicato anche un evento specifico: Sacchi ha infatti annunciato un concerto dedicato a Erriquez della Bandabardò, recentemente scomparso. Tra le novità previste anche ‘Firenze back to ‘80’, una retrospettiva multidisciplinare e diffusa dedicata a quel decennio. Ci sarà anche un progetto letterario su alcuni scrittori nati nel 1922 di cui ricorre il centenario della nascita, tra cui Pasolini, Bianciardi e Fenoglio. In piazza del Carmine, il ‘salotto letterario’ diverrà più strutturato con nuove presentazioni di libri e piccola caffetteria. A Santo Spirito torneranno invece i concerti sul sagrato.

Il nuovo bando

Nel bando, che uscirà in anticipo rispetto al passato, ovvero a dicembre, saranno premiati progetti che si svolgeranno in periferia, quelli che sfrutteranno anche le tecnologie in digitale e quelli che prevederanno eventi in agosto, mese tradizionalmente più ‘vuoto’.

I numeri dell’Estate Fiorentina 2021

L’Estate 2021, organizzata da MUS.E con una grafica studiata appositamente dagli studenti di IED Firenze, ha visto oltre 1 milione di presenze, 1200 eventi, 142 soggetti coinvolti, 15 tra festival e grandi rassegne (che hanno visto partecipare oltre 600mila persone), 16 spazi estivi sparsi per la città, in 4 mesi di intensissima programmazione.