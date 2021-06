Anfiteatro delle Cascine: tutti i concerti all’Ultravox arena di Firenze

Dopo tante anticipazioni, c’è la conferma. L’anfiteatro delle Cascine, a Firenze, dal 25 giugno al 17 settembre 2021 si trasforma nell’Ultravox arena, con un programma di concerti, spettacoli e iniziative. Tre nuove tribune esterne permettono di aumentare la capienza a 1.000 posti nel rispetto del distanziamento anti-Covid. Protagonisti indiscussi dell’Estate Fiorentina all’anfiteatro delle Cascine, intitolato a Ernesto De Pascale, saranno i live: a Firenze arriveranno tra gli altri Emma, Francesca Michielin, Alice, La Rappresentate di Lista, Carl Brave, Noemi, Levante, Piero Pelù e Umberto Tozzi.

Dove si trova l’Ultravox Arena di Firenze: la nuova vita dell’anfiteatro delle Cascine

Restaurato 10 anni fa, l’anfiteatro che si trova nel cuore delle Cascine, grossomodo all’altezza dell’ippodromo delle Mulina (questa la posizione esatta), è stato a più riprese protagonista dell’Estate Fiorentina. Per il 2021 viene gestito da una squadra di società impegnate nel mondo degli eventi (Nozze di Figaro, Prg, Music Pool, Teatro Tenda ed Enrico Romero) che hanno vinto il bando del Comune di Firenze con il progetto dell’Ultravox, una nuova arena per eventi e concerti.

Tutto intorno all’anfiteatro il villaggio green di Ultravox, realizzato con materiali bio, aperto tutte le sere a partire dalle 18, con ingresso gratuito e oltre 100 eventi collaterali, tra teatro e musica. A disposizione una zona relax, un maxischermo per seguire gli Europei di calcio e anche un punto ristoro dove gustare tutte le sere pizze cotte a legna, hamburger, la cucina indiana di Nura, finger food, aperitivi e cocktail nei due punti gestiti da Strizzi Garden.

Il programma di concerti nell’Ultravox arena di Firenze: le date all’anfiteatro delle Cascine

Come detto il cuore del progetto è il main stage dentro l’anfiteatro delle Cascine con un programma di 40 concerti (a pagamento) che portano a Firenze il meglio della musica italiana, dal trap al pop, fino a voci storiche. Il cartellone si apre il 25 giugno con Fast Animals And Slow Kids, gruppo alternative rock perugino che si esibisce in occasione dell’Edera Night 6.0, per proseguire a luglio e, dopo la pausa d’agosto, a settembre.

Ecco qui le date confermate dei concerti all’Ultravox di Firenze, sul palco dell’anfiteatro delle Cascine, i biglietti sono in vendita ai box office e su TicketOne, da 23 a 40 euro a seconda dell’evento:

Fast Animals and Slow Kids – 25 giugno 2021

– 25 giugno 2021 Rkomi – 26 giugno 2021

– 26 giugno 2021 Ariete – 8 luglio 2021

– 8 luglio 2021 Fabrizio Moro – 10 luglio 2021

– 10 luglio 2021 Federico Fiumani – 15 luglio 2021

– 15 luglio 2021 Psicologi – 16 luglio 2021

– 16 luglio 2021 Murubutu e Claver Gold – 18 luglio 2021

– 18 luglio 2021 Emma – 21 luglio 2021

– 21 luglio 2021 Coma Cose – 23 luglio 2021

– 23 luglio 2021 Francesca Michielin – 28 luglio 2021

– 28 luglio 2021 La Rappresentante di Lista – 30 luglio 2021

– 30 luglio 2021 Carl Brave – 4 settembre 2021

– 4 settembre 2021 Nek – 5 settembre 2021

– 5 settembre 2021 Noemi – 7 settembre 2021

– 7 settembre 2021 Ernia – 9 settembre 2021

– 9 settembre 2021 Levante – 10 settembre 2021

– 10 settembre 2021 Zen Circus – 11 settembre 2021

– 11 settembre 2021 Piero Pelù – 16 settembre

– 16 settembre Umberto Tozzi – 17 settembre 2021

Le altre novità dell’Estate Fiorentina 2021

Si arricchisce così l’offerta dell’Estate Fiorentina 2021, che vede a qualche centinaio di metri dall’anfiteatro anche un altro spazio all’aperto, quello dell’Ippodrono delle Mulina con il progetto Figò (qui la nostra guida ai locali estivi fiorentini). Tra i nuovi luoghi ci saranno anche il Giardino delle Rose, sotto piazzale Michelangelo, al centro di un programma di iniziative culturali, e piazza San Marco, per cui Palazzo Vecchio sta cercando un gestore che potrà assicurare eventi e un eventuale chiosco con ristoro.