Eventi per l’apertura della mostra di Katja Novitskova alla Manifattura Tabacchi

Laboratori, lezioni e show di skate, tour guidati sul nuovo tetto-botanico ed eventi musicali gratuiti: mercoledì 12 aprile 2023 la Manifattura Tabacchi di Firenze dà il benvenuto alla nuova esposizione Katja Novitskova, una sorta di “fuori mostra” collegata all’evento in corso a Palazzo Strozzi Reaching for the Stars. Il taglio del nastro è previsto proprio mercoledì alle ore 18 e per l’occasione è stata organizzata una serata di iniziative. Un’occasione per visitare anche gli spazi di lavoro, gli atelier e i negozi che compongono gli spazi di quella che ormai viene definita “factory”. Sarà possibile inoltre partecipare a visite guidate nell’Officina botanica, il giardino pensile creato su uno degli spazi più iconici dell’ex complesso industriale: l’edificio 11.

La mostra di Katja Novitskova alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Tra gli eventi che animeranno la Manifattura Tabacchi di Firenze dal pomeriggio del 12 aprile anche un laboratorio didattico per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, per scoprire le opere di Katja Novitskova in mostra presso la Factory B11 (iniziativa ore 17, prenotazione obbligatoria [email protected] o telefonare al numero +39 334 2949269).

I lavori dell’artista estone di fama internazionale propongono una riflessione sul valore delle immagini nel mondo contemporaneo in un cortocircuito tra arte e natura, realtà e rappresentazione. La mostra, organizzata in collaborazione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, si svolge in occasione del grande evento a Palazzo Strozzi Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye.

Dallo skate al giardino pensile fino alle performance musicali

Ma sono tanti gli eventi in programma alla Manifattura Tabacchi di Firenze il 12 aprile. La skate plaza del giardino della Ciminiera ospiterà lezioni di skateboard cura di Fortezza Crew (dalle ore 17) e anche uno show e un Best Trick Contest (ore 18). Spazio poi all’arte con Toast Project Space che presenta, alle ore 18.00, Info di Filippo Tappi, artista classe 1985 che lavora con la scultura, la stampa e le dinamiche collettive.

Alle 18.30, il pubblico potrà salire sul tetto dell’edificio 11, accompagnato dal team dello Studio Antonio Perazzi, per scoprire il giardino pensile di Officina Botanica, progetto del paesaggista Antonio Perazzi. La serata proseguirà poi, dalle 20.30 alle 22.00, con la performance sonora a cura di Luwei, artista ispirata dalla scena dei club underground cinesi che ha iniziato il suo viaggio da DJ nel 2018 e ha debuttato a Chengdu, sua città natale. Dalle 22.00, il testimone passerà a Kode9 DJ e produttore, pioniere della musica dubstep e fondatore dell’etichetta Hyperdub. I due show musicali si svolgeranno all’interno di un tunnel, un passaggio dove prenderà vita uno show di musica e luci interattivo in cui gli stessi partecipanti saranno i protagonisti.

Il 12 aprile anche i negozi e gli atelier di Manifattura Tabacchi organizzeranno nei loro studi iniziative speciali dedicate al pubblico. Dettagli sul sito ufficiale.