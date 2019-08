Stavolta saranno i cattivi i veri protagonisti. “La rivincita del male” è il tema al centro del programma della Notte delle streghe 2019 di Marradi, uno degli eventi estivi più seguiti nella zona. E quest’anno, nella serata di sabato 17 agosto, la prospettiva si capovolge: i regni fiabeschi saranno dominati da quelli che in genere sono gli antagonisti, capitanati da fattucchiere, maghi, demoni, pirati e mostri.

Per una notte il centro del paese mugellano si trasforma in un teatro a cielo aperto con personaggi in costume, spettacoli, scenografie “malefiche” e iniziative che culmineranno a mezzanotte con il rogo della strega. La manifestazione è promossa dal Comune di Marradi insieme alla Pro Loco.

Il programma della Notte delle Streghe 2019 a Marradi

La festa prende il via ufficialmente alle ore 18.00 con l’apertura dello stand gastronomico “L’antro del cinghiale” ospitato al mercato coperto, dove sarà possibile gustare piatti tipici del territorio come tortelli mugellani, porchetta e cinghiale allo spiedo oppure nella versione hamburger.

Il via agli spettacoli della Notte delle Streghe è in programma alle 20.30: i figuranti in costume sfileranno lungo le vie di Marradi per poi arrivare nello loro postazioni, dove gli spettacoli e le esibizione continueranno fino alle 24. Proprio allo scoccare di mezzanotte ci sarà uno degli eventi clou: il rogo della strega con spettacolo pirotecnico sul greto del fiume Lamone, da seguire dall’alto del ponte.

Il gran finale si sposta a seguire nel Parco Piscina con il dj set fino a notte fonda e con la premiazione delle maschere più originali.

La mappa della Marradi “magica”

La Notte delle streghe 2019 anima tutto il centro del paese di Marradi: nella piazzetta del teatro Animosi le atmosfere di Coco con balletti gipsy e giochi, mentre sulla via per il centro ci sono lo stregone Jafar e il castello della strega Malefica. Nel vicolo degli Archiroli poi il mondo del gobbo di Notre Dame, in piazza Scalelle giochi di fuoco, alla fontana il regno del mare e in via Talenti la barca del capitan uncino.

L’area dedicata ai bambini è quella al Circolo del Tennis, con un bosco incantato, animazioni e giochi a tema.

Il costo di entrata per la Notte delle Streghe

L’ingresso alla Notte delle Streghe costa 5 euro, ma è gratis per i bambini e i ragazzi che hanno meno di 14 anni. Informazioni sul sito della Pro Loco di Marradi.