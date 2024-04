Eventi in Toscana per il ponte del 25 aprile: ecco cosa fare

- Pubblicità -

Mostre dei fiori, mercatini, sagre, buon vino, folklore: se vi state chiedendo cosa fare durante il ponte del 25 aprile 2024 in Toscana, gli eventi da visitare e i luoghi dove andare sono tanti. Dalla Val d’Orcia alla Maremma, dalla Versilia a Firenze, abbiamo selezionato alcune idee ottime per passare in giro il weekend della festa della Liberazione. E nella maggior parte dei casi le iniziative continuano fino al 1° maggio.

Le fiere di Firenze: fiori e artigianato

Nel cuore della Toscana sono due gli eventi più gettonati dai fiorentini durante il doppio ponte del 25 aprile e 1° maggio. Alla Fortezza da Basso dalla festa della Liberazione fino a quella dei Lavoratori si svolge l’88esima edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato. Qui arrivano centinaia di espositori dall’Italia e da tutto il mondo: spazio alle creazioni artigianali, alle mostre, agli incontri ma anche alle degustazioni e allo street food con una piazza del cibo dove mangiare fino alle 10 di sera. L’ingresso è a pagamento (info, prezzi e orari nell’articolo sulla Mostra dell’artigianato).

Il secondo appuntamento da non perdere in città è la Mostra mercato di piante e fiori nel giardino dell’Orticoltura, sempre dal 25 aprile al 1° maggio, un tripudio di colori nel bel parco poco fuori il centro cittadino e non troppo distante dalla Fortezza. In tutto sono presenti 75 espositori specializzati, ma la manifestazione propone anche incontri, laboratori e visite guidate, tutto a ingresso gratuito (dettagli nell’articolo sulla mostra dei fiori a Firenze).

Cosa fare in Toscana per il 25 aprile 2024: Orcia Wine Festival

Per una gita tra i dolci panorami della campagna toscana, dal 25 al 28 aprile 2024 a San Quirico d’Orcia (Siena) sono protagoniste le produzioni vitivinicole del territorio con tanti eventi. L’Orcia Wine Festival, nelle sale affrescate di Palazzo Chigi, propone degustazioni guidate e banchi d’assaggio di vini. In calendario inoltre masterclass, trekking e la possibilità di visitare le cantine con tour guidati. Novità di questa edizione, l’apertura della kermesse negli Horti Leonini, il parco cinquecentesco nel cuore del centro storico di San Quirico d’Orcia. Ingresso a pagamento. Info su orciawinefestival.wordpress.com.

In Versilia tra fiori, artigianato e antiquariato

Spostandosi verso la costa toscana, tra gli eventi del ponte del 25 aprile in Versilia troviamo una mostra mercato. Da giovedì a domenica, il parco e la villa La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) ospita Country and Garden Show, rassegna del vivere in campagna. Quattro giornate all’aria aperta curiosando tra decine di espositori, con complementi di arredo, banchi di modernariato, fiori, piante, articoli per la casa e prodotti enogastronomici. Ingresso gratuito.

Settimana Velica Internazionale a Livorno

Sempre sulla costa toscana, a Livorno dal 19 aprile fino a tutto il ponte del 25 aprile si svolgono gli eventi della Settimana Velica Internazionale. Accanto agli appuntamenti sportivi, la manifestazione prevede un programma di iniziative culturali lungo tutto il litorale: concerti, esposizioni fotografiche, raduno di auto storiche (domenica mattina) e poi open day dell’Accademia Navale, visite guidate al Porto di Livorno e laboratori di arte marinaresca nelle officine storiche di Porta a Mare. Programma completo su www.settimanavelicainternazionale.it.

Ponte del 25 aprile in Maremma: gli eventi a Sorano

In uno dei borghi più belli della Toscana, Sorano (Grosseto), dal 25 aprile al 1° maggio, si svolge la Festa di primavera 2024 con iniziative ed eventi folkloristici. L’associazione Giovani Capaccioli organizza escursioni guidate nel centro storico, raduni di mountain bike nelle vie Cave, concerti, esposizioni di auto d’epoca, spettacoli di sbandieratori. Il programma completo su www.soranoinfesta.com.

Moto e stuntman a Pontedera

Cosa fare in Toscana durante il ponte del 25 aprile se si è appassionati di auto e moto? A Pontedera (Pisa), nell’area Cineplex, dal 24 al 28 aprile torna Expo Motori, kermesse arrivata alla 17esima edizione. Gli eventi di richiamo sono rappresentati dalle esibizioni dei migliori stuntman d’Italia, con evoluzioni acrobatiche a bordo di 2 e 4 ruote. E poi un villaggio con espositori di bici, moto, abbigliamento, oltre a cibo e musica. Ingresso a pagamento: www.expomotori.com.

In “cima” alla Toscana: eventi in Lunigiana nel ponte del 25 aprile

Uno dei borghi più a Nord della Toscana, Pontremoli (Massa Carrara) si riempie di colori e profumi in occasione di “Bancarelfiore“, appuntamento florovivaistico in calendario dal 25 al 28 aprile. I banchi di un centinaio di espositori prendo posto lungo le vie e le piazze della cittadina della Lunigiana. Tra le novità di questa edizione, una parte interamente dedicata ad articoli legati al mondo dei fiori: fiori secchi, articoli per il giardinaggio, abbigliamento e decori floreali. Ingresso gratuito.

Foto antiquaria ad Arezzo

Dall’altra parte della Toscana, per chiudere in bellezza il ponte del 25 aprile, una singolare mostra mercato offre una buona occasione per visitare il centro di Arezzo. L’iconica piazza Grande, domenica 28 aprile dalle 9 alle 18, ospita Foto Antiquaria, il famoso evento per gli appassionati di materiali e attrezzature fotografiche d’epoca che si ripete da oltre 35 anni. Grazie a 25 espositori, sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione, andando a caccia di pezzi rari e introvabili. Presente pure una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di carattere fotografico.

Sagre in Toscana per ponte del 25 aprile

Tra gli eventi del ponte del 25 aprile in Toscana, come dimenticare le immancabili sagre per assaporare piatti tipici. E così il borgo di Chiusure (Comune di Asciano, Siena) ospita la festa del carciofo anche con tanti appuntamenti collaterali come escursioni, concerti e laboratori (dal 24 al 28 aprile). A Pomaia (Santa Luce – Pisa) va in scena la sagra del baccello che propone pure carne alla griglia ( 25, 27, 28 aprile e 1° maggio). Baccelli e carciofi fritti sono protagonisti inoltre nella frazione La Serra del Comune di San Miniato (Pisa), dal 25 al 28 aprile e il 1° maggio.

Nei dintorni di Firenze dal 25 al 28 aprile spazio alla sagra del prugnolo e del tortello (Boccagnello – Vicchio), e alla sagra del cacciucco e dei gamberoni alla griglia (Rufina). Nell’aretino la Festa della Rosa di Viciomaggio (Civitella in Val di Chiana) dal 19 aprile al 1° maggio propone ogni sera i piatti dello stand gastronomico ed eventi; a Loro Ciuffenna il 25 aprile è all’insegna della sagra della trota, con mercatini e gara di pesca. Infine facciamo tappa nel grossetano: nel campo sportivo di Alberese (Grosseto) si tiene la Festa della vacca maremmana (dal 25 aprile al 1° maggio).