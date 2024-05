A Coverciano riapre lo spazio estivo della Montagnola

- Pubblicità -

Il 22 maggio alle 19.00, all’interno dei giardini pubblici di Coverciano riapre i battenti “La Montagnola”: lo spazio estivo gestito dall’agenzia creativa Ergonauth, rimasto chiuso per tre anni, tornerà da maggio a settembre tra via Salvi Cristiani, via Gabriele D’Annunzio e via Augusto Novelli.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di creare uno spazio di inclusione e ricco di proposte culturali all’interno del quartiere, adatto sia ai grandi che ai piccoli, e più generalmente per chi rimane in città nei caldi mesi estivi. Nel programma ci saranno molte iniziative per coinvolgere i cittadini, tra cui workshop interattivi, lezioni di kickboxing, yoga e cinema all’aperto.

Il programma delle attività della settimana

In vista della riapertura è stato comunicato il programma settimanale, ricco di attività e collaborazioni tra varie realtà cittadine. Il lunedì e il mercoledì sarà dedicato alle attività per bambini con la cooperativa Raimbowlab, che assieme al progetto InEquilibrio della stessa compagnia e all’associazione Simpatiche Canaglie, organizzeranno attività mirate allo sviluppo creativo e sociale dei più piccoli.

Il martedì la palestra Elysium proporrà delle attività sportive per gli appassionati, come yoga e kickboxing. Il giovedì la scuola “Chiave di Basso” organizzerà una serie di concerti in versione acustica per scoprire i giovani talenti emergenti toscani. Venerdì spazio al teatro con la compagnia Pupi di Stac, la più antica di Firenze, e dall’associazione teatrale Area Mista. Il sabato saranno protagonisti i workshop proposti dalla stessa Ergonauth, che spazieranno dal design alla tipografia, e infine la domenica i cittadini potranno usufruire del cinema all’aperto, a cura di Inquadrature Perfette. Quello della Montagnola si aggiunge agli altri spazi estivi di Firenze che stanno riaprendo i battenti in queste settimane.

Dal pesce alla pizza

All’interno dei giardini sarà presente inoltre un chiosco di piatti e specialità di pesce che affiancherà il menù della Montagnola. Si potranno gustare anche pizza, burger, cocktails e birre artigianali. L’orario di inizio delle attività è dalle 16.30 fino a mezzanotte, a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni visitare la pagina Facebook dell’iniziativa.