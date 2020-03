Passare questi giorni sigillati in casa può essere difficile, soprattutto per chi vive solo. Così si moltiplicano le iniziative e i flash mob per incontrarsi (virtualmente) alla finestra o in terrazza, distanti ma allo stesso tempo vicini durante l’emergenza coronavirus: e così a Firenze anche l’aperitivo si trasferisce sul balcone, per un “evento sociale” organizzato nella serata di venerdì 21 marzo.

Quando

L’orario è quello del classico aperitivo, la location invece è diversa. Non si esce di casa, non si va nei locali, ma si resta nella propria abitazione per condividere a distanza questo momento di svago, in un momento difficile. Dalle ore 18.30 alle 21.30 del 21 marzo tre radio locali di Firenze, RDF 102.7, Lady Radio e Radio Mitology, trasmetteranno in simultanea “Aperitivo a casa o dal Balcone”, uno speciale dj set in diretta a cura di Enrico Tagliaferri, uno dei disc jockey radiofonici “storici” della Toscana. Tutti i fiorentini potranno sintonizzarsi da casa e partecipare, a distanza, alla serata.

Come condividere l’aperitivo sul balcone di Firenze (21 marzo)

Sul menù tanta musica e gli interventi di ospiti d’eccezione, tra cui il conduttore tv Carlo Conti e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che – contattati telefonicamente -saluteranno i cittadini. Questo speciale aperitivo correrà inoltre sul web: tutti i partecipanti sono chiamati a condividere sui social i loro scatti, usando come hashtag #distantimauniti #firenze e taggando gli account del Comune di Firenze e delle radio.

L’iniziativa si aggiunge al flash mob organizzato per venerdì 20 marzo quando i fiorentini sono invitati ad affacciarsi dalla finestra o dal balcone alle ore 21.00 per intonare tutti insieme l’inno d’Italia.