Oltre 30 azalee a Palazzo Vecchio per festeggiare Pasqua

In occasione della Pasqua a Firenze, l’arengario di Palazzo Vecchio si riempie di fiori con oltre 30 azalee a colorare piazza della Signoria.

Azalee anche a San Lorenzo, Santa Croce e Duomo

Nonostante il Covid e le misure anti contagio, i giardinieri hanno voluto salutare questa festività con le piante che arrivano dal vivaio comunale di Ugnano. L’allestimento è stato curato dai tecnici della direzione ambiente: altre azalee sono state predisposte a San Lorenzo, al Duomo e a Santa Croce.

Comune di Firenze: “le azalee come simbolo di speranza e rinascita”

Erano presenti il vicesindaco Alessia Bettini e l’assessore all’ambiente Cecilia Del Re che hanno sottolineato come quella delle azalee sia una collezione molto vasta all’interno del vivaio comunale. Si tratta, hanno precisato, “di un altro modo per portare bellezza e verde in centro storico, ma anche un segnale di speranza e rinascita nelle festività pasquali che anche quest’anno cadono in un momento di grande difficoltà segnato dalla pandemia”.