Natale 2024 a Firenze: eventi nelle piazze e accensione dell’albero

Il Natale 2024 a Firenze prende il via con un ricco programma di eventi: l’accensione dei 4 alberi nei luoghi simbolo del centro, una cascata di luci per le vie della città, proiezioni sui monumenti storici, luminarie in centro come in periferia e poi iniziative per bambini, la ruota panoramica e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Molte le conferme, come gli spettacoli acrobatici che vedranno prima Babbo Natale e poi la Befana calarsi dall’alto in due piazze centralissime. Palazzo Vecchio, la cui facciata sarà “plasmata” da un video-mapping, ospiterà anche la casetta di Babbo Natale, mentre per le strade più suggestive sfilerà una carrozza trainata da cavalli bianchi. Infine nel parco delle Cascine passerà un trenino speciale per i più piccoli. Ecco il calendario delle feste, con le date da segnare sul calendario.

1° dicembre – primo giro sulla ruota panoramica e apre la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Torna anche quest’anno in piazzale Vittorio Veneto, alle porte del parco delle Cascine, la ruota panoramica di Firenze alta 55 metri, che sarà affiancata fino al 19 gennaio anche dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio, mentre dall’8 dicembre e fino al 15 gennaio all’ombra della grande giostra si apriranno anche i mercatini di Natale. Apertura domenica 1° dicembre.

Per tutto il periodo di Natale – a Firenze mercatini ed eventi per lo shopping

Tanti poi i market natalizi in città, molti dei quali hanno già spalancato i battenti, come il Weihnachtsmarkt in piazza Santa Croce, con oltre 50 casette (fino al 22 dicembre). Tra gli altri appuntamenti nelle piazze del centro storico l’artigianato e i prodotti gastronomici di ARTour in piazza Strozzi dal 13 al 15 dicembre e dal 20 al 23 dicembre. In piazza Santa Maria Novella arriva il villaggio degli artigiani di “CHRISTMArs, il Natale di Ars Manualis”, dal 7 al 22 dicembre. Qui tutte le date dei mercatini di Natale 2024 a Firenze.

7 dicembre 2024 – L’accensione dell’albero di Natale a Firenze e l’inizio degli eventi

Nonostante siano iniziati già i primi mercatini, la partenza ufficiale degli eventi del Natale 2024 a Firenze è in programma come da tradizione il 7 dicembre. In questa giornata è in programma l’accensione dei quattro alberi in Palazzo Vecchio (cortile di Michelezzo, ore 17.30), in piazza Duomo (ore 18.00), piazza della Repubblica (ore 18.30) e piazzale Michelangelo (ore 19.30). Quest’ultimi tre abeti, alti tra gli 11 e i 13 metri, sono stati donati al Comune da Coldiretti Toscana in collaborazione con la Regione. Ma disseminati nei vari quartieri ci saranno altri 55 esemplari più piccoli.

7 dicembre 2024 – videomapping e luminarie di Natale nelle vie di Firenze

In principio fu Flight, poi è diventato Green line, quest’anno il “festival delle luci” natalizio prende il nome di Florence Lights Up e tornerà a illuminare dal 7 dicembre al 7 gennaio 2025 i principali monumenti di Firenze. Suggestivi video-mapping e proiezioni trasformano in tele animate le facciate di Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Camera di Commercio, della chiesa di San Paolino e piazza Santa Maria Novella. Il tema di quest’anno è la campagna comunicazione Enjoy Respect Firenze, un invito a godere delle bellezze della città con cura e rispetto verso il patrimonio. Giochi di luce anche nel giardino mediceo di Palazzo Medici Riccardi, dove arriva perfino uno speciale albero di Natale.

Tra gli eventi “scintillanti” del Natale 2024 a Firenze la consueta cascata di luci led sulla facciata della Rinascente di piazza della Repubblica e l’illuminazione speciale del Palazzo della Mercanzia in piazza della Signora, grazie alla casa di moda Gucci. E poi le tante luminarie, dal “tunnel di luci” su Ponte Vecchio, alle installazioni speciali in via Tornabuoni fino agli alberi lungo i viali, illuminati da Firenze smart. Allestimenti particolari arriveranno inoltre in tutti i quartieri periferici di Firenze: in piazza delle Cure (Q2), in piazza Acciaiuoli al Galluzzo con un abete da 10 metri (Q3), in piazza dell’Isolotto (Q4), in piazza Dalmazia e nel parco di San Donato a Novoli (Q5). Oltre a questi le luci installate dai negozianti dei centri commerciali naturali.

Dal 7 dicembre al 24 dicembre – Casetta di Babbo Natale

Tra gli eventi a Firenze anche quelli promossi da MUSE: in Palazzo Vecchio, nel cortile del Michelozzo, viene allestita la Casetta di Babbo Natale dove i bambini possono scrivere e imbucare la loro letterina (dal 7 al 24 dicembre), oltre a incontrare il simpatico vecchietto durante i weekend. Nei fine settimana, torna anche la possibilità per i più piccoli di attraversare il centro storico di Firenze a bordo di una carrozza trainata da due splendidi cavalli lungo tre itinerari: verso Santa Maria Novella, verso Palazzo Medici Riccardi e verso Palazzo Vecchio.

Confermato pure il Trenino di Babbo Natale, a bordo del quale bimbi tra i 3 e i 10 anni potranno esplorare il parco delle Cascine. Per le feste nei musei civici vengono poi proposte attività a tema, laboratori e visite guidate, come “Armonie di Natale” che prevede tour abbinati a musica dal vivo a MAD Murate Art Distric, nel Complesso di Santa Maria Novella, al Museo Stefano Bardini e al Museo Novecento. Per informazioni e prenotazioni: musefirenze.it.

15 dicembre (e 6 gennaio): Babbo Natale e la Befana si calano dall’alto

Confermati per il 2024 gli eventi “acrobatici” per il periodo di Natale: a Firenze domenica 15 dicembre alle ore 11.30 Babbo Natale con gli Elfi al seguito si calerà dalla Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio per fare gli auguri alla città, mentre il 6 gennaio non sarà da meno la Befana. In occasione dell’Epifania la simpatica vecchietta scenderà in piazza della Repubblica alle 11.30 per poi distribuire dolciumi ai piccoli. Queste iniziative sono promosse in collaborazione con in collaborazione con Confcommercio ed Edilizia Acrobatica.

19 dicembre: gli eventi di Natale, con gli auguri della sindaca di Firenze

È fissata per giovedì 19 dicembre la tradizionale cerimonia nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Alle ore 18 la sindaca Sara Funaro rivolgerà gli auguri alla città.

31 dicembre – Capodanno in piazza

E passato Natale, Firenze dirà addio al 2024 e brinderà al nuovo anno con eventi in 5 piazze cittadine, il cui programma dettagliato sarà annunciato nelle prossime settimane. Intanto si sa già che in piazza della Signoria andrà in scena uno show multidisciplinare, il jazz animerà piazza della Santissima Annunziata e il gospel piazza Duomo, mentre in piazza Santa Croce un’orchestra dal vivo accompagnerà danze e balli. Infine band itineranti si sposteranno tra l’Oltrarno, piazza del Carmine, via del Palazzuolo e via Maso Finiguerra. Qui i dettagli sul Capodanno in piazza a Firenze.